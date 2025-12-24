¿Por qué se celebra Nochebuena el 24 de diciembre y cómo debe vivirse?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Cuando se piensa en diciembre, tres fechas suelen marcar el calendario de muchas familias: Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Son días asociados a reencuentros, regalos, luces, villancicos y, sobre todo, a compartir en familia alrededor de la mesa.

En República Dominicana y otros países, el 24 de diciembre está especialmente vinculado a la tradicional cena de Nochebuena o "cena navideña". Sin embargo, su significado va más allá de la comida.

¿Por qué se celebra Nochebuena el 24 de diciembre?

El obispo Jesús Castro Marte explicó al periódico HOY que la Nochebuena es una celebración con profundo arraigo cultural en numerosos países y está estrechamente relacionada con la Vigilia de Navidad, es decir, la celebración de las vísperas del nacimiento de Jesús.

Obispo Jesús Castro MarteFoto cedida al periódico HOY

Se trata de una anticipación celebrativa de la Fiesta del Nacimiento del Salvador, que el cristianismo occidental conmemora el 25 de diciembre.

“Es la celebración anticipada del nacimiento del Señor, que en términos litúrgicos se vive ya desde la víspera. (No obstante), su alcance simbólico tiene un matiz extralitúrgico y cultural, que valiéndose de una aquilatada tradición cristiana, inspira la vida de nuestras naciones mayoritariamente católicas", señaló Castro Marte.

El prelado explicó que la Nochebuena se sustenta en los relatos bíblicos de los evangelistas San Lucas y San Mateo, cuyas narraciones sobre el nacimiento de Jesús dieron origen a tradiciones orales, escritas, festivas y espirituales que han trascendido generaciones.

Familia celebra en NavidadGetty Images

Estas tradiciones -agregó- no solo influyeron en la cultura, sino también en la forma de comprender el tiempo, estableciendo un antes y un después en la historia de la humanidad.

¿Cómo debería vivirse la Nochebuena en familia?

De acuerdo con Castro Marte, la Nochebuena representa una oportunidad especial para celebrar la vida, recordando a un Dios que, al hacerse hombre, transformó el curso de la historia.

Imagen ilustrativa de una familia compartiendo NochebuenaFoto creada con IA

“Pensar en la trascendencia de Jesús implica comprender (nuestra) propia vida como trascendencia, y la vida compartida en familia como un acontecimiento que nos salva y nos lleva a salir de nosotros mismos, viendo en los demás al mismo Niño Dios que nace y sale a nuestro encuentro”, expresó.