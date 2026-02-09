¿Cómo celebrar bodas conscientes en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Events Planner realizará una nueva versión de su “Conversatorio para Novios”, enfocada en promover prácticas conscientes y sostenibles en la organización de bodas y eventos en el país.

El evento se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, y busca inspirar a las parejas a organizar celebraciones que reflejen su historia de amor y, al mismo tiempo, contribuyan al cuidado del medio ambiente.

Durante las dos jornadas, se abordarán temas como la selección de suplidores locales, el uso de materiales biodegradables, locaciones con prácticas verdes, movilidad sostenible, vajillas compostables, flores preservadas y la sustitución de impresos por recursos digitales. También se destacará la importancia de menús locales y de temporada y la donación de excedentes a organizaciones comunitarias.

El conversatorio incluirá, además, un panel de finanzas en pareja, un taller de relaciones afectivas y dinámicas de coctelería, combinando aprendizaje y experiencias prácticas para los novios.

Con esta iniciativa, Events Planner impulsa bodas planificadas desde la intención y la autenticidad, donde cada decisión tiene un propósito definido. El enfoque fomenta el cuidado del presupuesto, la valoración del trabajo de los suplidores, el respeto al entorno natural y la integración de elementos culturales locales.

“Buscamos enseñar que el amor también se celebra de manera consciente, motivando a las parejas a integrar esta visión en su historia de vida y organizar bodas que cuiden el entorno, generando un impacto positivo social y económico”, expresó Yaniris Pérez, CEO de Events Planner, quien también es vicepresidenta de la Asociación de Bodas y Eventos de la República Dominicana (ABERD) .

En la actividad anuncio también estuvo presente el director de operaciones de Events Planner, Enny Guerrero, así como suplidores aliados que formarán parte del Conversatorio Para Novios 2026.