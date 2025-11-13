Centro Taíno celebra primer aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, celebra su primer aniversario como un espacio de referencia para la promoción de la herencia taína y la identidad cultural dominicana, habiendo recibido hasta la fecha 58,570 visitantes.

Público general, turistas y estudiantes, turistas han disfrutado en estos primeros doce meses de su exposición permanente “Nuestros primeros pobladores” y su exposición temporal “Maestros de las Artes Visuales en la Colección del Banco Popular Dominicano”.

Programación especial

El Centro ha preparado una programación especial durante el mes de noviembre, que incluye conversatorios, experiencias sensoriales, visitas guiadas y todo un fin de semana de puertas abiertas.

La agenda inició ayer miércoles con el conversatorio literario “Los taínos cuentan cuentos”, en el que participaron las autoras Lucía Amelia Cabral y Emelda Ramos, con la moderación del arquitecto José Enrique Delmonte, asesor cultural del centro.

El sábado 15 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, tendrá lugar la presentación teatral “Zun Zun y el valle encantado”, basada en el libro de Yina Guerrero, ilustrado por Karla Peña. La puesta en escena estará a cargo del grupo teatral Nuclear Brothers, que integrará narración, actuación y estímulos para ofrecer una experiencia inmersiva.