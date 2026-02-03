“El centro puede estar en todas partes” de Quisqueya Henríquez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Alberto Cruz y la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo del Estate Quisqueya Henríquez, inauguraron en Madrid “El centro puede estar en todas partes”, la mayor exposición realizada hasta la fecha en Europa dedicada a la artista cubano-dominicana Quisqueya Henríquez (La Habana, 1966 – Santo Domingo, 2024), figura clave del arte contemporáneo del Caribe y Latinoamérica.

La muestra fue inaugurada en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026.

Durante el acto inaugural intervinieron Isabel María García Fernández, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; el ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado; y Alberto Cruz Acosta, presidente de la Fundación Alberto Cruz, quien afirmó: “En la Fundación Alberto Cruz creemos que nuestro rol va más allá de auspiciar proyectos, consiste en construir contexto, acompañar legados y contribuir activamente a situar el arte del Caribe en conversaciones internacionales”.

El acto concluyó con un recorrido por la exposición a cargo de los curadores René Morales e Isabella Lenzi.

La muestra, que estará disponible hasta el 26 de abril, trata de la panorámica más completa hasta la fecha dedicada a la prolífica carrera de una de las artistas más impactantes emergidas desde el Caribe en las últimas cuatro décadas.

La misma recoge una selección de sus obras realizadas en los últimos 20 años.