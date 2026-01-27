Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Cinco claves para vivir la coexistencia pacífica en el día que la celebra

Lency Alcántara
Lency Alcántara

En el marco de la conmemoración del Día de la Coexistencia Pacífica, instituciones educativas, organizaciones sociales y líderes comunitarios destacaron la importancia de promover la tolerancia, el respeto y la solidaridad como pilares para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Durante los actos realizados este martes, se presentaron cinco formas concretas de practicar la coexistencia pacífica en la vida diaria:

1. Respeto a la diversidad

Reconocer y valorar las diferencias culturales, religiosas y sociales como una riqueza que fortalece la identidad colectiva.

2. Diálogo abierto y constructivo

Fomentar espacios de conversación donde las personas puedan expresar sus ideas sin miedo a ser juzgadas, buscando consensos en lugar de confrontaciones. 

3. Resolución pacífica de conflictos

Optar por la mediación y el entendimiento mutuo frente a los desacuerdos, evitando la violencia verbal o física.

4. Solidaridad comunitaria

Participar en iniciativas que promuevan la ayuda mutua, el voluntariado y el apoyo a los más vulnerables.

5. Educación en valores

Impulsar programas educativos que enseñen desde temprana edad la importancia de la empatía, la cooperación y la convivencia armónica.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking