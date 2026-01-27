Cinco claves para vivir la coexistencia pacífica en el día que la celebra

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En el marco de la conmemoración del Día de la Coexistencia Pacífica, instituciones educativas, organizaciones sociales y líderes comunitarios destacaron la importancia de promover la tolerancia, el respeto y la solidaridad como pilares para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Durante los actos realizados este martes, se presentaron cinco formas concretas de practicar la coexistencia pacífica en la vida diaria:

1. Respeto a la diversidad

Reconocer y valorar las diferencias culturales, religiosas y sociales como una riqueza que fortalece la identidad colectiva.

2. Diálogo abierto y constructivo

Fomentar espacios de conversación donde las personas puedan expresar sus ideas sin miedo a ser juzgadas, buscando consensos en lugar de confrontaciones.

3. Resolución pacífica de conflictos

Optar por la mediación y el entendimiento mutuo frente a los desacuerdos, evitando la violencia verbal o física.

4. Solidaridad comunitaria

Participar en iniciativas que promuevan la ayuda mutua, el voluntariado y el apoyo a los más vulnerables.

5. Educación en valores

Impulsar programas educativos que enseñen desde temprana edad la importancia de la empatía, la cooperación y la convivencia armónica.