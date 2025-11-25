Navidad 2025: así han dado la bienvenida a la temporada en distintas partes del mundo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La temporada navideña 2025 ya se siente en las calles, plazas y centros comerciales del planeta.

Distintos países ya le han dado la bienvenida a esta época tan mágica, donde las luces, rituales y tradiciones que mezclan nostalgia, sostenibilidad y espectáculo son los protagonistas.

A continuación, explicamos cómo ha sido recibida esta temporada épica:

Nueva York: el gran árbol de Rockefeller

Árbol de Navidad del Centro RockefellerFuente externa

El árbol de Navidad más popular de Nueva York, llegó al Rockefeller Center para ser decorado el próximo 3 de diciembre.

El abeto noruego, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas.

El abeto de 60 años será adornado con más de 50 000 luces LED multicolores y unos ocho kilómetros de cable y en su copa tendrá la estrella Swarovski de 2,7 metros y 400 kilos cubierta por 3 millones de cristales, y permanecerá encendido hasta mediados de enero.

Europa: mercados que evocan historia y sabores

En el viejo continente, los tradicionales mercados de Navidad volvieron a abrir entre finales de noviembre y diciembre.

Ciudades como Estrasburgo, Viena, Basilea y Colmar lucen plazas repletas de puestos artesanales, árboles gigantes y pistas de hielo; muchos mercados mantienen la costumbre de inaugurarse con conciertos y espectáculos callejeros que atraen tanto a locales como a turistas.

La Navidad en Tokio y Asia se vive en luces

Las “illuminations” de Tokio —espectáculos de luz que cubren avenidas, centros comerciales y parques— se extienden desde noviembre hasta enero y este año incluyen instalaciones masivas como la “Mega Illumination” en Shinagawa y rutas de luz que convierten las noches en paisajes de cuento.

Las familias y parejas aprovechan estas escenas para paseos nocturnos y fotografías.

(Con información de EFE)