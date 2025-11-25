Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Navidad 2025: así han dado la bienvenida a la temporada en distintas partes del mundo

Navidad 2025

Navidad 2025Imagen de internet

Hoy

La temporada navideña 2025 ya se siente en las calles, plazas y centros comerciales del planeta.

Distintos países ya le han dado la bienvenida a esta época tan mágica, donde las luces, rituales y tradiciones que mezclan nostalgia, sostenibilidad y espectáculo son los protagonistas.

A continuación, explicamos cómo ha sido recibida esta temporada épica: 

Nueva York: el gran árbol de Rockefeller

Árbol de Navidad del Centro Rockefeller

Árbol de Navidad del Centro RockefellerFuente externa

El árbol de Navidad más popular de Nueva York, llegó al Rockefeller Center para ser decorado el próximo 3 de diciembre.

El abeto noruego, de 23 metros de altura, 14 metros de diámetro y 11 toneladas.

El abeto de 60 años será adornado con más de 50 000 luces LED multicolores y unos ocho kilómetros de cable y en su copa tendrá la estrella Swarovski de 2,7 metros y 400 kilos cubierta por 3 millones de cristales, y permanecerá encendido hasta mediados de enero.

Europa: mercados que evocan historia y sabores

En el viejo continente, los tradicionales mercados de Navidad volvieron a abrir entre finales de noviembre y diciembre.

Ciudades como Estrasburgo, Viena, Basilea y Colmar lucen plazas repletas de puestos artesanales, árboles gigantes y pistas de hielo; muchos mercados mantienen la costumbre de inaugurarse con conciertos y espectáculos callejeros que atraen tanto a locales como a turistas. 

La Navidad en Tokio y Asia se vive en luces

Las “illuminations” de Tokio —espectáculos de luz que cubren avenidas, centros comerciales y parques— se extienden desde noviembre hasta enero y este año incluyen instalaciones masivas como la “Mega Illumination” en Shinagawa y rutas de luz que convierten las noches en paisajes de cuento.

Las familias y parejas aprovechan estas escenas para paseos nocturnos y fotografías.

(Con información de EFE)

