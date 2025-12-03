República Dominicana se luce en el escenario de Latin America’s 50 Best Restaurants de la mano de Chef Tita

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana brilló en la gala de Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada anoche en Guatemala, cuando la chef dominicana Inés Páez Nin, Chef Tita, subió al escenario con la bandera dominicana en las manos para recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de la región. El público presente la ovacionó, celebrando un momento histórico para la gastronomía del país.

En esta edición, Chef Tita recibió un importante galardón otorgado por los 50 Best, The Champions of Change, un premio que se entrega por primera vez en la región y que marca un hito histórico al recaer en una dominicana. Este reconocimiento distingue su labor en la transformación social, la preservación cultural y la proyección internacional de la cocina dominicana. Además, su restaurante Aguají by Chef Tita fue incluido en la lista ampliada de los Latin America’s 50 Best Restaurants, convirtiéndose en el primer restaurante dominicano en entrar a esta prestigiosa clasificación.

Durante la plataforma oficial de actividades de los 50 Best, Chef Tita también fue invitada como disertante en los 50 Best Talks, donde presentó su ponencia “Un Legado en Cada Plato”. En ella mostró la riqueza de la gastronomía dominicana, su trabajo de rescate y valorización del producto local, y el rol fundamental de los productores con quienes ha colaborado por más de 20 años desde sus restaurantes y plataformas. Expuso cómo ha convertido la cocina dominicana en un arma de cambio social, impactando comunidades y abriendo caminos de desarrollo para cientos de familias. Su presentación generó emociones, aplausos y una ola de reacciones en medios internacionales que destacaron la fuerza de su mensaje.

La presencia de Chef Tita en el escenario, representando a la República Dominicana con orgullo y llevando su bandera, reafirma el avance y la proyección de la gastronomía dominicana a nivel internacional. Su ovacionada aparición simboliza años de trabajo, resiliencia y compromiso con elevar el nombre del país en los grandes escenarios del mundo culinario.