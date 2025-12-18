El árbol que canta y regala sonrisas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo la temática Bosque Mágico, los visitantes de Ágora Mall quedan cubiertos con la experiencia el ‘El Árbol que Canta y Regala Sonrisa’, una iniciativa que beneficia las fundaciones dominicanas Hogar El Faro ‘Niños para Cristo’, Fundación La Merced y Hogar Vida y Esperanza, para promover la solidaridad, el amor y la empatía en la Navidad.

Hasta el 24 de diciembre, en la Estación Santa, se puede optar por una foto impresa con Santa Claus por un costo de RD $200. Asimismo, hasta el 05 de enero 2026, en la Estación Hada, tendrán monedas tornasol, presentadas en funditas verdes con un costo de RD$200 cada una. Aquí los visitantes podrán lanzar las monedas en el Lago de los Deseos, aportando simbólicamente a la recaudación.

“A través de estas plataformas, Ágora celebra el nacimiento de Jesús con las familias dominicanas promoviendo la solidaridad y el amor al prójimo, valores que le dan sentido y son el motor de la magia que nos acompaña durante esta temporada, transformando los espacios del mall en un lugar para disfrutar diferentes experiencias y emociones provocadas por cada detalle en la decoración y los tradicionales personajes de estas fiestas”, afirmó Rocio Sánchez, directora de mercadeo del centro comercial.