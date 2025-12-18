Solidaridad
El árbol que canta y regala sonrisas
C on esta iniciativa, la plaza reafirma su compromiso con las causas sociales, la inclusión y el bienestar de todos los dominicanos en especial en esta época de Navidad
Bajo la temática Bosque Mágico, los visitantes de Ágora Mall quedan cubiertos con la experiencia el ‘El Árbol que Canta y Regala Sonrisa’, una iniciativa que beneficia las fundaciones dominicanas Hogar El Faro ‘Niños para Cristo’, Fundación La Merced y Hogar Vida y Esperanza, para promover la solidaridad, el amor y la empatía en la Navidad.
Hasta el 24 de diciembre, en la Estación Santa, se puede optar por una foto impresa con Santa Claus por un costo de RD $200. Asimismo, hasta el 05 de enero 2026, en la Estación Hada, tendrán monedas tornasol, presentadas en funditas verdes con un costo de RD$200 cada una. Aquí los visitantes podrán lanzar las monedas en el Lago de los Deseos, aportando simbólicamente a la recaudación.
“A través de estas plataformas, Ágora celebra el nacimiento de Jesús con las familias dominicanas promoviendo la solidaridad y el amor al prójimo, valores que le dan sentido y son el motor de la magia que nos acompaña durante esta temporada, transformando los espacios del mall en un lugar para disfrutar diferentes experiencias y emociones provocadas por cada detalle en la decoración y los tradicionales personajes de estas fiestas”, afirmó Rocio Sánchez, directora de mercadeo del centro comercial.