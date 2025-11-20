Comunicadores se gradúan en curso de manejo de redes sociales y gestión comunicacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un total de 64 voceros y comunicadores gubernamentales, provenientes de diversas regiones del país, concluyeron con éxito las capacitaciones en “Manejo de Redes Sociales y Gestión Comunicacional” y Herramientas Digitales Avanzadas, con el objetivo de mejorar la calidad de la información que se brinda a la ciudadanía.

La iniciativa fue coordinada por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), y ayer se entregaron los certificados a los participantes que completaron el programa.

Con estas formaciones, los egresados fortalecen sus competencias en el manejo y uso de tecnología aplicada a la comunicación, asegurando que cuenten con herramientas digitales de alto alcance para mantenerse al día en un entorno comunicacional en constante evolución.

Al felicitar a los graduandos, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, los exhortó a continuar capacitándose para crecer profesionalmente y comunicar de forma efectiva, siempre alineados con las políticas del Gobierno Central.

“Todos conocemos la extraordinaria importancia de la información veraz, oportuna, clara y objetiva como herramienta eficaz en la buena gestión pública y gobernabilidad, que permite visibilizar y difundir las ejecutorias tanto de las

autoridades nacionales como de las regionales, zonales y comunitarias”, destacó Santos Badía.

El director añadió que la verdad debe estar acompañada de certeza y credibilidad, por lo cual INFOTEP y DIECOM realizan esfuerzos constantes para que los voceros gubernamentales dominen los medios digitales y los chats de inteligencia artificial, herramientas que permiten extraer información veraz y transformarla en narrativa.

Por su parte, el director de Medios de la Presidencia, Federico Reynoso, agradeció al INFOTEP por formar a los voceros y colaboradores gubernamentales. Señaló que mientras más preparados estén, más se fortalece la democracia y se sincroniza con el desarrollo nacional.

“Desde 2022 hasta la fecha, hemos ofrecido más de nueve cursos-talleres con el apoyo del INFOTEP, preparando a nuestros colaboradores a la altura del desarrollo tecnológico y la era digital. La formación en nuevas tecnologías es clave para competir y avanzar en una sociedad donde la tecnología se aproveche al máximo”, explicó Reynoso.

En representación de los graduandos, Rossy Berroa destacó que la inteligencia artificial está enseñando a las personas a confiar en sus capacidades y a enfrentar el futuro con valentía.

“Hoy no solo recibimos un diploma, sino que demostramos que cuando se quiere crecer no hay límites”, expresó Berroa, agradeciendo a INFOTEP y DIECOM por su esfuerzo en formar a los comunicadores en el uso de tecnologías de la información.

En diferentes regiones

INFOTEP y DIECOM han realizado nueve talleres para voceros gubernamentales en comunidades de Cibao-Norcentral, Este, Nordeste, Enriquillo, Noroeste, El Valle, Cibao Central, Valdesia, región Independencia y Santo Domingo-Monte Plata.

Los cursos incluyeron talleres sobre manejo de redes sociales, gestión comunicacional, alfabetización digital, periodismo digital, WordPress e

inteligencia artificial. También se ofrecieron técnicas de redacción de textos, manejo del miedo escénico, dicción y fluidez verbal, así como herramientas básicas de Internet, presentaciones y hojas de cálculo.