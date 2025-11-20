Infotep flexibiliza horarios y carga

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) revisa los horarios y la carga académica para flexibilizar y adoptar su oferta a los trabajadores que requieren aprendizajes de oficios de manera puntual.

Al ofrecer la información, el director Rafael Santos Badía reconoció que existe resistencia de parte de algunos docentes que tiene criterios de formación rígidos. "Tenemos personas rígidas que piensan que están formando estudiantes y no trabajadores", dijo.

Defendió el derecho a la escolaridad que tienen las personas y que es una obligación del Estado, pero aclaró que en el caso de la formación técnica es una “necesidad de la economía”. Apuntó que hay que flexibilizar los horarios y ampliarán la acreditación de conocimientos en empresas donde los trabajadores aprendieron el oficio sobre la marcha. “Este es el cambio que estamos haciendo con muchísima oposición de los maestros clásicos que piensa más en su prestigio que los jóvenes. El maestro cree que es el dueño del proceso educativo", expresó. Por suerte, dijo, Infotep cuenta con formación docente en metodología técnico profesional y reciben entrenamientos: metodológicos, uso de medios digitales y formación basada en el participante.