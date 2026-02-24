Recordatorio
Día de la Independencia Nacional: no laborable el 27 de febrero en todo el país
La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el lunes 2 de marzo
Santo Domingo. -El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el viernes 27 de febrero "Día de la Independencia Nacional", es inamovible y por lo tanto no es laborable.
La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el lunes 2 de marzo, de conformidad con la Ley 139-97, relativa a los días feriados.
Esta disposición deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
