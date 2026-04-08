Continúa abierta la exposición “Vamos a ver”

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Continúa abierta al público en la Segunda Casa Arte, la muestra titulada “Vamos a Ver” de los artistas Thimo Pimentel y Orlando Menicucci, una representación del diálogo esencial entre dos creadores que han sido interlocutores y cómplices durante décadas.

Ambos galardonados por su trayectoria y aportes con el Premio Nacional de Artes Plásticas, con quienes Carmen Rita Pérez Pellerano, directora de la casa de arte, amplía su legado, proponiendo un espacio donde el arte se vincula al bienestar, la creación y la vida cotidiana.

Según destaca Pérez Pellerano, la exposición ha sido extendida durante el mes de abril, ya que resulta especialmente significativo que se presente como un recordatorio de los acontecimientos ocurridos durante los 25 días previos a la Revolución del 1965. “Al mismo tiempo, como una llamada de atención a nuestra humanidad tomando el arte como un posible antídoto frente a los conflictos”.

En ese sentido, recordó que entre las obras destacadas se encuentra una pieza conjunta de los expositores que aborda la Guerra de Ucrania y otros conflictos contemporáneos, creando un diálogo entre tradición e innovación.