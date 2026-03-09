COOPBUENO reafirma su compromiso con el liderazgo femenino en "mujeres líderes"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Momón Bueno -CoopBueno- celebró con éxito el primer evento de su serie llamada "Mujeres Líderes"; una conferencia que reunió alrededor de 200 mujeres profesionales, comunitarias y emprendedoras en el Centro de Convenciones de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

El evento, realizado el pasado 4 de marzo, forma parte del compromiso de CoopBueno con el desarrollo integral de la mujer dominicana, en línea con el Quinto Principio Cooperativo de Educación y Formación.

"En CoopBueno estamos comprometidos con tu crecimiento integral," afirmó Julio César Valdéz Familia, Gerente General de la institución, durante su mensaje de bienvenida. Esta filosofía se refleja en el enfoque de "Comunicación Solidaria" que caracteriza a la cooperativa, priorizando la educación y el desarrollo comunitario sobre el marketing tradicional.

Un liderazgo que florece

En un ambiente delicado y cercano, la conferencia fue dictada por Hayddé Domínguez, Psicóloga Clínica, experta en desarrollo personal y liderazgo femenino, quien guio a las participantes a través de estrategias prácticas para fortalecer la autoconfianza, establecer límites saludables y liderar con autenticidad y propósito.

"Cuando una mujer cree en sí misma, todo florece," fue el mensaje central que resonó durante las dos horas y media del evento, que además contó con la amenización de la joven violinista Patricia Quéliz.

La conferencia abordó temas críticos como el síndrome de la impostora, la sobrecarga mental, y la importancia del autocuidado como estrategia de liderazgo sostenible.

Las asistentes participaron en dinámicas interactivas y ejercicios de reflexión que les permitieron identificar áreas de crecimiento personal y profesional.

Cifras que respaldan el compromiso

"Este no es un evento de marketing, es nuestra filosofía hecha realidad," expresó Larry Mayrina, Gerente de Comunicación y Desarrollo de CoopBueno, quien destacó que la cooperativa va más allá del servicio financiero tradicional para invertir en el crecimiento personal y profesional de sus socias y la comunidad.

Durante su intervención institucional, CoopBueno presentó cifras que evidencian su compromiso real con el empoderamiento femenino:

42,422 mujeres socias, representando el 40% de la membresía total de la cooperativa

$3,876 millones de pesos en cartera de crédito destinada a proyectos liderados por mujeres.

55% de la fuerza laboral de CoopBueno está compuesta por mujeres.

50% de las posiciones de jefatura son ocupadas por mujeres.

Primera de tres jornadas

"Mujeres Líderes" es el primero de tres eventos programados por CoopBueno como parte de su Proyecto de Desarrollo de la Mujer 2026.

Los próximos talleres abordarán temas complementarios de emprendimiento, finanzas personales y liderazgo estratégico, consolidando el compromiso de la cooperativa con la formación integral de la mujer dominicana.

Las participantes valoraron altamente la calidad del contenido "No esperaba que una entidad financiera invirtiera en mi desarrollo como líder. Esto me hace sentir que realmente les importo como persona, no solo como cliente," expresó una de las asistentes.

Acerca de CoopBueno

Fundada en 1968 en Dajabón, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Momón Bueno (CoopBueno) cuenta con 57 años apoyando los sueños de más de 106,000 socios a través de 14 sucursales en todo el país.

Con más de $21,500 millones en activos y un índice de solvencia del 14.77%, CoopBueno se posiciona como una institución financiera sólida y comprometida con el desarrollo integral de sus socios y comunidades.

Bajo el lema "Apoyando tus sueños," CoopBueno opera con los valores cooperativos de integridad, eficiencia, solidaridad y empatía, priorizando la educación financiera y el bienestar comunitario como pilares fundamentales de su misión.