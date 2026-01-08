Coro celebra sus 35 años de fundación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Coro Arquidiocesano de Santiago presentó su “Concierto de Gala 35 Aniversario”, en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, bajo la dirección del maestro Alejandro Delgado.

Las palabras previo al concierto fueron pronunciadas por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien resaltó el legado musical del coro y de su director, manifestando que “ésta noche no solo es un encuentro con la música, también es una experiencia de fe, de comunión y memoria agradecida”.

El recital tuvo lugar en la víspera de la Epifanía del Señor, deleitando a toda la concurrencia.