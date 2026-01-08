Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Vivir

Arquidiocesano

Coro celebra sus 35 años de fundación

El recital tuvo lugar en la víspera de la Epifanía del Señor, deleitando a toda la concurrencia.

Dirige Alejandro Delgado.

Dirige Alejandro Delgado.

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

El Coro Arquidiocesano de Santiago presentó su “Concierto de Gala 35 Aniversario”, en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, bajo la dirección del maestro Alejandro Delgado.

Las palabras previo al concierto fueron pronunciadas por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien resaltó el legado musical del coro y de su director, manifestando que “ésta noche no solo es un encuentro con la música, también es una experiencia de fe, de comunión y memoria agradecida”.

El recital tuvo lugar en la víspera de la Epifanía del Señor, deleitando a toda la concurrencia.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking