Clausuran Año Jubilar 2025 “Peregrinos de Esperanza”

Con una solemne Eucaristía presidida por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros celebró la clausura del `Año Jubilar 2025 ` bajo el lema `Peregrino de Esperanza`, y con el cual desarrolló un calendario de actividades litúrgicas y culturales con la partición de distintos sectores de la sociedad.

La celebración efectuada en la Catedral Santiago Apóstol El Mayor, se enmarcó dentro del día de la Sagrada Familia y formó parte de la agenda de la iglesia católica universal, como un tiempo de gracia, de reflexión, de renovación de la fe y fortalecer la esperanza en Cristo.

`Este año jubilar ha sido para nuestra Arquidiócesis un verdadero tiempo de gracia, un don de Dios. Miles de peregrinos hemos visitado los lugares jubilares , designados para orar, celebrar, escuchar la Palabra, renovar nuestra fe y alcanzar indulgencias `, expresó monseñor Rodríguez durante su homilía.

Agregó que la Catedral de Santiago acogió mes tras mes a distintos sectores de la sociedad santiaguera que han expresado su deseo de conversión, reconciliación y renovación espiritual; `` ésta celebración quiere ser una acción de gracias solemne, un envío misionero y un compromiso renovado para seguir caminando como Iglesia peregrina de esperanza `` , resaltó el también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano ( CED).

Además, destacó que al concluir el jubileo, la Arquidiócesis reconoce con humildad y gozo los frutos de la conversión, la experiencia de fe más profunda, el deseo renovado de reconciliación y el compromiso de vivir el Evangelio con mayor coherencia y alegría.

`` Pidamos a la Sagrada Familia de Nasaret que custodie los frutos de éste jubileo: la fe renovada , el amor fortalecido , la esperanza compartida. Y que al regresar a la vida cotidiana, sigamos siendo peregrinos de esperanza y testigos del amor fiel de Dios`, subrayó el religioso en la ceremonia concurrida por autoridades, dirigentes, líderes católicos, sacerdotes y fieles.

La clausura fue amenizada por el Coro de los Cursillistas, la ofrenda a cargo de Catequesis y Pastoral Familiar ; las lecturas por la pastoral Juvenil y la de Adolescentes, así como la oración por los fieles.

El Año Jubilar fue un mandato del Papa Francisco mediante la Bula Spes nom confundit ( la esperanza no defrauda), acogido por la Arquidiócesis y dirigido a religiosos, profesionales, juventud, niñez, consagrados y otros sectores de la sociedad, explicó el líder católico, al tiempo de resaltar el gozo que caracterizó cada jubileo.

Para la festividad ``Peregrino de Esperanza “ se eligieron los lugares para lograr indulgencia jubilar entre ellas:: Arquidiócesis, Santuario Nacional Sagrado Corazón de Jesús (Moca) y Santuario Regional Nuestra Señora de las Mercedes (Jánico), Santuario Mariano Arquidiocesano

Asimismo, Nuestra Señora de la Altagracia ( Santiago ), Catedral Metropolitana Santiago Apóstol El Mayor ( Santiago), Santuario Divino Niño Jesús ( Villa Progreso –Santiago), Santuario San Miguel Alcangel ( Cuesta Colorada ), Santuario San Rafael Arcángel (Tamboril ).entre otros.

Entre los sectores participantes en las actividades jubilares estuvieron: La Familia, Pastoral Social, Trabajadores, Niñez, Jóvenes, Empresarios, Agricultores, Artistas, Periodistas, Locutores, Militares, Centros educativos, universidades, Centros penitenciarios, misioneros, Presidentes de asambleas, Vocaciones, Sacerdotes, Seminaristas, Movimientos apostólicos, Migrantes, Adolescentes y Catequesis, entre otros.

El Jubileo` se celebra cada 25 años y es convocado por el Sumo Pontífice, cuyo origen se encuentra en la tradición bíblica del Año Jubilar` mencionado en el libro de Levítico 25, 8:13, donde se proclama un año de liberación, restauración y misericordia. Este acontecimiento ofrece a los fieles la oportunidad de recibir indulgencias, reconciliarse con Dios y renovar su fe.