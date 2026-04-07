El crochet se reinventa

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

El crochet regresa con fuerza y se convierte en uno de los protagonistas indiscutidos del verano 2026, reafirmando el valor de lo artesanal dentro de la moda actual.

Lejos de quedar limitado a estilos playeros o bohemios, este tejido evoluciona con propuestas contemporáneas, cortes urbanos y combinaciones versátiles que permiten adaptarlo tanto a looks diurnos como nocturnos.

En los últimos años, el crochet fue ganando espacio en colecciones internacionales, pero en esta temporada alcanza un nuevo nivel de protagonismo y se posiciona como un básico imprescindible. Vestidos con transparencias, tops ligeros, faldas midi y conjuntos tejidos aparecen en versiones más refinadas, con acabados cuidados.

Diferentes estilos

Diferentes estilos

Diferentes estilos

El reinado

El tránsito ha sido amplio en estos 180 años de su existencia, pero es ahora cuando triunfa , desde que reinó en los años 70 como ícono de la revolución de las flores. Hoy es mucho más transversal, ya que la gran mayoría de las casas de diseño se han rendido a sus encantos. Para esta temporada el crochet triunfa en faldas y largos vestidos bohemios en puntos simples, hasta construcciones complejas.