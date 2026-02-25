Cronología breve de la Independencia Dominicana: hechos clave explicados paso a paso

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El 27 de febrero es una fecha con profundo significado para la República Dominicana.

Es la celebración de la histórica Independencia Dominicana, protagonizada por los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes lideraron la separación de Haití tras 22 años de ocupación.

A continuación, echemos un vistazo a la cronología de hechos que llevaron a cabo este triunfo para el pueblo dominicano:

Antecedentes

1 de diciembre de 1821: Independencia Efímera. Tras años de abandono por parte de España (período conocido como la "España Boba"), un grupo liderado por el político y académico José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la parte oriental de la isla.

Este periodo se le conoce como "Independencia Efímera" al período que transcurre entre la proclamación de independencia por la parte oriental de La Española el 1 de diciembre de 1821 y su unificación a la República de Haití el 9 de febrero de 1822.

9 de febrero de 1822. El presidente haitiano Jean-Pierre Boyer ocupa la parte este de la isla, iniciando una unificación forzosa que duraría 22 años.

16 de julio de 1838: Fundación de La Trinitaria. El dominicano Juan Pablo Duarte, junto a ocho compañeros, funda esta sociedad secreta bajo el lema "Dios, Patria y Libertad" con el objetivo de separar el país de Haití.

Insurrección

24 de marzo de 1843. Estalla la Revolución de la Reforma en Haití contra Boyer. Los trinitarios se alían temporalmente con los reformistas haitianos para debilitar el régimen.

Agosto de 1843. Charles Hérard (nuevo presidente haitiano) persigue a los trinitarios. Juan Pablo Duarte sale al exilio hacia Curazao para salvar su vida, dejando el movimiento en manos de Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

16 de enero de 1844. Se redacta la Manifestación del 16 de enero, el Acta de Independencia que justificaba las razones de la separación de Haití.

Proclamación

27 de febrero de 1844. Los Trinitarios se reúnen en la Puerta de la Misericordia. Matías Ramón Mella dispara el "Trabucazo" y Francisco del Rosario Sánchez iza la primera bandera dominicana en la Puerta del Conde.

28 de febrero de 1844: Las autoridades haitianas en Santo Domingo capitulan formalmente ante la Junta Central Gubernativa, presidida inicialmente por Sánchez y luego por Tomás Bobadilla.

15 de marzo de 1844. Juan Pablo Duarte regresa del exilio y es recibido como Padre de la Patria.

Batallas claves por la Independencia

- 19 de marzo, 1844 - Batalla de Azua - Primera gran victoria dominicana liderada por Pedro Santana.

- 30 de marzo, 1844 - Batalla de Santiago - José María Imbert detiene el avance haitiano en el norte.

15 de abril, 1844 - Batalla de Tortuguero - Primera gran batalla naval que asegura las costas.

27 de octubre, 1845 - Batalla de Beller - Una de las victorias más contundentes contra las tropas invasoras.

21 de abril, 1849 - Batalla de Las Carreras - Pedro Santana derrota definitivamente las tropas del emperador Faustin Soulouque.

24 de enero, 1856 - Batalla de Sabana Larga - El último gran intento haitiano por reconquistar la parte este de la isla.

Institucionalización

6 de noviembre de 1844. Se promulga la Constitución de San Cristóbal, la primera carta magna del país, inspirada en los modelos de EE. UU. y Francia.

El 13 de noviembre de 1844. Pedro Santana asume como el primer presidente constitucional