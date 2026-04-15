La Cruz Roja reitera su compromiso de prevención y auxilio en su 99 aniversario

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Presente y activa en cada ocasión en que el país atraviesa por una emergencia donde la prevención y el auxilio son indispensables, la Cruz Roja Dominicana (CRD) ha llevado el socorro oportuno, la atención pertinente y la asistencia primaria, disposición y compromiso asumidos desde aquel lejano 15 de abril de 1927- impulsados por el ejemplo de Henry Dunant en la batalla de Solferino ( Italia, 1859) entre los ejércitos francés y el italiano- cuando la entonces Primera dama doña Trina de Moya y el doctor Salvador B. Gautier , junto a un grupo de médicos, idearon la institución.

Al conmemorar este miércoles el 99 aniversario de la fundación, el Consejo nacional y la asamblea de miembros integrada por los presidentes provinciales y del Distrito Nacional, reiteraron el compromiso de la institución de reforzar su misión de prevención, asistencia y apoyo las comunidades en situación de riesgo en el país, y aprobó el plan quinquenal 2026-2031.

El doctor Miguel Sanz Flores, presidente de la CRD, al valorar la gestión del pasado 2025 dijo que” ha sido un año de arduo trabajo en el que hemos concretado resultados y nuevos objetivos que hacen que esta institución cumpla con mayor alcance y eficiencia su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, sobre todo entre los más vulnerables”.

Reconociendo en los voluntarios, más de diez mil repartidos en las 156 filiales a nivel nacional, Sanz Flores también ponderó el impacto de los servicios a más de ocho millones de dominicanos a través de los distintos programas y acciones, en los que la entidad cuenta con el apoyo de instituciones internacionales que financian los mismos, así como la solidaridad de agrupaciones dominicanas que también aportan.

En tanto que el director general, licenciado Blaurio Alcántara reiteró que las acciones de la Cruz Roja van más allá de la dotación de sangre y el servicio de ambulancias, por lo que para este 2026 tiene en carpeta programas para fortalecer la capacidad de respuestas ante emergencias y desastres, ampliar la cobertura y calidad de los servicios que ofrece y desarrollar alianzas con instituciones públicas y privadas que permitan ampliar el alcance y sostenibilidad de las intervenciones humanitarias.

Como parte de esa estrategia, Alcántara citó la necesidad de hacer de la donación voluntaria y altruista de sangre un “ tema País” , lograr que las empresas que se benefician de la exención fiscal aporte de esos fondos recursos para sostener el trabajo de las entidades filantrópicas, las que operan con déficit cuantiosos y que apenas cuentan con la disponibilidad económica para brindar los servicios a la comunidad.

De estrategia destacó la recién aprobada “Política de Cambio Climático y Medio Ambiente” que permitirá a la organización humanitaria planificar de manera más efectiva la prevención y el abordaje de los riesgos que enfrenta la población ante los crecientes efectos del cambio climático, que “representa uno de los desafíos más profundos de nuestra época, al afectar con mayor frecuencia e intensidad a las personas, comunidades y medios de vida, especialmente a quienes tienen menor capacidad de adaptación”.

De Solferino hasta hoy

Ese socorro y asistencia a las víctimas de la guerra de Solferino, protagonizados por Dunant y otros cuatros, fue la idea de que surgió crear el movimiento internacional que hoy conforman 196 países y al que regulan siete principios proclamados en Viena en 1965, año que la CRD vive una experiencia similar a la Dunant en Solferino, cuando la confrontación en abril entre los constitucionalistas y las fuerzas militares dominicanas respaldadas por tropas interventoras batallaron por casi cinco meses en la zona Colonial y otros barrios de Santo Domingo , de la que resultaron muertos, heridos y desaparecidos, a los que tuvo que inhumar, auxiliar y buscar.

Ya la Cruz Roja había pasado su prueba de fuego en 1930, cuando el ciclón San Zenón, de categoría cuatro -escala Saffir Simpson- devastó la capital dominicana ocasionando más de dos mil muertes, daños cuantiosos a la precaria infraestructura de entonces, así como epidemias, fenómeno que tuvo otras dos consecuencias: la construcción del primer hospital pediátrico en el país dirigido el médico Luís Rafael Caminero Sánchez, entre otros profesionales de la salud, y que el presidente de la República, Rafael Trujillo Molina, también comenzó a presidir la institución.

Es durante esa jornada que se formaron las primeras brigadas de voluntarios - imbuidos por el principio de Humanidad- , y que ahora superan más de diez mil en las 156 filiales en todo el país, imprescindibles y valiosos protagonistas en las respuestas ante emergencias y desastres, que participan en la construcción de comunidades más resilientes a través de brindar primeros auxilios, campañas de prevención y educación en salud, acompañamiento emocional a afectados por crisis y capacitando para prevenir y responder en situaciones de vulnerabilidad

El protagonismo de la entidad durante San Zenón impacto su régimen institucional, y mediante el decreto 477 de 1932 se traspasó a la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, hasta que la Ley 41-98 del 17 de febrero de 1998 le otorga personería jurídica como institución de derecho privado, auxiliar de los poderes públicos en actividades humanitaria, reconociendola Sociedad Nacional, de cuya Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja es miembro desde 1931,de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que la admite el 26 de noviembre de 1940.