Cuesta Libros revela los títulos más vendidos

Cuesta Libros presenta su listado de los libros más vendidos durante el 2025, una tradición esperada por la comunidad lectora, implantada por este ranking que refleja la diversidad de intereses de los lectores y reafirma su misión de continuar fortaleciendo la cultura y el hábito lector en todas las generaciones.

Una nota de prensa enviada a Vivir explica que encabezando el listado de los 10 libros más vendidos se encuentra “Las súper maravillas de la Primada 2 vol”, de Iván Gatón, un ensayo histórico sobre el patrimonio dominicano.

Este seguido de “Alas de ónix (Empireo 3)”, de Rebecca Yarros. La tercera entrega de la exitosa saga juvenil de fantasía y romance.

En tercer lugar figura “Yo, Balaguer”, de Pablo Gómez Borbón, novela biográfica que profundiza en la vida política del expresidente.

El cuarto puesto del ranking de Cuesta Libros, referente en la promoción de la lectura y la cultura en República Dominicana, corresponde a “De las pequeñas ventas a los grandes sueños”, de Juan Rolando Espinal, enfocado en crecimiento personal y emprendimiento.

Completa el quinteto “Mi nombre es Emilia del Valle”, de Isabel Allende, una historia de literatura contemporánea marcada por su sensibilidad narrativa.

En sexto lugar figura “Etéreo”, de Joana Marcus, una obra juvenil de fantasía romántica con una fuerte comunidad lectora.

El séptimo puesto es para “Pico Duarte”, de la autoría Frank Báez, del proyecto corporativo de Centro Cuesta Nacional (CCN), Orgullo de Mi Tierra.

En octava posición aparece “Pecados 2. Rey de la soberbia”, de Ana Huang, novela romántica y de suspenso que continúa una saga de alta intensidad emocional.

El noveno lugar es para “Sobrevivir al desamor”, de Ana Simó, centrado en herramientas para procesos emocionales. Cierra el ranking “Libertad”, de Angela Merkel, autobiografía política sobre democracia y desafíos contemporáneos.