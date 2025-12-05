Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Los dátiles son uno de los ingredientes más apreciados de la cocina árabe y oriental. En la Navidad occidental son uno de esos elementos que no faltan en las mesas más tradicionales antes de los platos principales. Los aperitivos a base de dátiles son muy populares en las comidas de Navidad.

La tradición de los dátiles durante las comidas navideñas puede responder a varios motivos, aunque no existe uno más cierto. Es una fruta con muchísima fibra, lo que mejora el tráfico intestinal, por lo que comer este tipo de alimentos es un enorme beneficio para las comilonas en estas fechas.

Otros aluden a que el dátil aporta ese sabor dulce que contrasta con el resto de la mesa y puede servir para limpiar el paladar. También hay quienes dicen que los dátiles en la mesa de Navidad atraen la buena suerte.

Ideas de Aperitivos con dátiles para Navidad

Dátiles rellenos de hummus y pistachos. Todos los sabores del norte de África se concentran en un solo bocado. Para prepararlos, elaboraremos un hummus clásico de garbanzo con el que rellenar los dátiles y picaremos pistachos para cubrirlos. Serán la textura y el sabor el combo que les conferirán el éxito gracias a la débil acidez del hummus, el crujiente del pistacho y la dulzura del dátil. Podemos acompañarlo con un vino blanco y el resto de entrantes.

Dátiles rellenos de queso azul y nueces

El queso azul y las nueces son una de esas combinaciones míticas que gustan a todo aquel que busque sabores fuertes y con personalidad. Sin embargo, si eres fan del queso pero el más fuerte se te hace pesado, contrarrestarlo con unos dátiles maduros será una gran idea para tus aperitivos. Los dátiles pueden ser rellenos con una crema de queso azul rebajada con nata para darle cremosidad o con los propios dados de un buen queso cortado a cuchillo.

Más dulce

Dátiles bañados en chocolate blanco. Este sencillo bombón es el broche perfecto para la Navidad. La elaboración es sencillísima porque solo tienes que derretir chocolate blanco al baño maría y sumergir los dátiles en ella con un tenedor.