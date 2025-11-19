¿Buscando un day pass? Así funcionan y dónde encontrarlos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

daypass.com, plataforma líder en Latinoamérica y España para la reserva de experiencias de un solo día en hoteles y espacios de hospitalidad, anunció su llegada a República Dominicana con un desempeño que confirma el potencial del mercado local. En apenas dos meses de operación, la plataforma ha gestionado más de 1,000 daypasses, consolidando un catálogo de más de 120 experiencias disponibles en el país que siguen aumentando semanalmente.

daypass.com es una plataforma digital que conecta a personas con hoteles, resorts, spas y experiencias exclusivas a través de pases diarios. Su misión es facilitar que cualquier día pueda sentirse como vacaciones, acercando el acceso a espacios de hospitalidad y bienestar sin necesidad de alojamiento.

La presencia de daypass.com en República Dominicana representa una nueva vía de integración turística, al facilitar que tanto visitantes como residentes puedan acceder a instalaciones y experiencias tradicionalmente reservadas para huéspedes. Esta dinámica contribuye a que hoteles, resorts, beach clubs y spas fortalezcan su conexión con el público local, diversifiquen su oferta y generen nuevas oportunidades de ingreso.

“Estamos muy sorprendidos con la aceptación de la plataforma en República Dominicana, tanto por parte de los venues y cadenas que están confiando en nosotros, como por los clientes que están reservando sus planes a través de daypass.com.” asegura Rafa Gómez, CEO y cofundador de daypass.com. “Esto refleja que existe un interés real en diversificar las formas de disfrutar la oferta turística del país.”

El modelo de acceso por un día permite aprovechar de manera más eficiente las infraestructuras existentes, beneficiando al sector turístico en su conjunto. En destinos como Bayahibe, Punta Cana, Puerto Plata, Santo Domingo y otros puntos del país, esta disponibilidad ampliada de servicios contribuye a un turismo más accesible, flexible e inclusivo.

Para República Dominicana, la llegada de daypass.com representa una oportunidad para fortalecer el turismo interno, dinamizar la demanda en temporada baja y seguir posicionando al país como un destino líder en innovación dentro del sector turístico de la región.

Consulta los planes disponibles en República Dominicana aquí:

https://daypass.com/es/busqueda/republica-dominicana

Sobre daypass.com

Con más de 400 alianzas activas en 50 destinos, daypass.com impulsa el turismo local y la innovación digital en la industria turística. daypass.com