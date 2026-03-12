Defensa Pública inaugura nueva oficina en Nagua, María Trinidad Sánchez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nagua, María Trinidad Sánchez. – La Oficina Nacional de Defensa Pública dejó inaugurada una nueva oficina de servicios en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, como parte de su proceso de expansión institucional orientado a fortalecer el acceso a la justicia y garantizar el derecho a la defensa de la ciudadanía.

El acto fue encabezado por el director de la institución, licenciado Rodolfo Valentín Santos, quien, tras realizar el corte de cinta, destacó la importancia de continuar ampliando la cobertura de la Defensa Pública en distintas demarcaciones del país.

“Con la apertura de esta nueva oficina seguimos consolidando la presencia de la Defensa Pública en el territorio nacional, con el propósito de garantizar una defensa oportuna, técnica y profesional, de manera gratuita, a toda persona que necesite los servicios de un defensor público”, expresó Valentín Santos.

El titular de la Defensa Pública señaló que la instalación de esta dependencia permitirá ofrecer asistencia legal directa a los ciudadanos de la zona, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de justicia y a la protección efectiva de los derechos fundamentales.

En la actividad de inauguración estuvieron presentes autoridades de la provincia, representantes del Ministerio Público, miembros de la sociedad civil, así como colaboradores de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quienes valoraron la importancia de esta iniciativa para acercar los servicios legales a la población.

Con esta nueva oficina, la Defensa Pública reafirma su compromiso de continuar ampliando su cobertura a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el acceso a una justicia más equitativa, eficiente y respetuosa de los derechos humanos