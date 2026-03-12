Modelo dominicana Chloe Paredes Peralta debuta en Semana de la Moda de Milán 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La joven modelo dominicana Chloé Paredes Peralta debutó en la Semana de la Moda de Milan 2026, luciendo diseños de las afamadas marcas Fendi. También participó en el desfile de Missoni y abrió el de Marni.

Chloe Paredes Peralta, es una joven modelo dominicana de 18 años, que debutó con Dior en la Semana de la Moda Primavera Verano 2025.

Ha desfilado para las reconocidas marcas Balenciaga, Loewe, Miu Miu y este año debutó con Fendi en Milán, Italia.

En París, Francia, modeló en el desfile de Dior, para marcas y diseñadores como son Loewe Miu Miu, además de Acne Studios, Dries Van Noten y Alexander Mcqueen, considerados entre los mejores del mundo.

Chloe Paredes Peralta nació en Santo Domingo, como estudiantes ha obtenidos las mejores calificaciones de su promoción, graduándose con honores. También es una excelente deportista, con cinturón negro en Karate, siempre con el apoyo de su madre Milvia Peralta.