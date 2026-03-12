Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Hallada con vida

La Policía tiene a joven reportada como desaparecida: "Estoy seguro que es ella", dice su hermano

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que fue hallada la joven.

La joven fue hallada en Bayahíbe. Ahora está en el Palacio de la Policía Nacional.

La joven fue hallada en Bayahíbe. Ahora está en el Palacio de la Policía Nacional.

Javier Herrera
Publicado por
Javier Herrera

Creado:

Actualizado:

Jorge Cruz, hermano de Yessica Cruz, la joven que había sido reportada como desaparecida en Pantoja, en Santo Domingo Oeste, manifestó al periódico Hoy pasadas las 10:15 de la noche que está "completamente seguro" que se trata de su hermana.

En conversación con este diario, el joven indicó que en estos momentos Yessica se encuentra en el Palacio de la Policía Nacional.

Extraoficialmente se supo que la dama, de 20 años, había sido hallada en Bayahíbe, provincia La Altagracia. 

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que fue hallada la joven.

Más detalles en breve...

Sobre el autor
Javier Herrera

Javier Herrera

Periodista. Apasionado porla investigación y las buenas historias.

tracking