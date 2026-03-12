La Policía tiene a joven reportada como desaparecida: "Estoy seguro que es ella", dice su hermano

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Jorge Cruz, hermano de Yessica Cruz, la joven que había sido reportada como desaparecida en Pantoja, en Santo Domingo Oeste, manifestó al periódico Hoy pasadas las 10:15 de la noche que está "completamente seguro" que se trata de su hermana.

En conversación con este diario, el joven indicó que en estos momentos Yessica se encuentra en el Palacio de la Policía Nacional.

Extraoficialmente se supo que la dama, de 20 años, había sido hallada en Bayahíbe, provincia La Altagracia.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que fue hallada la joven.

Más detalles en breve...