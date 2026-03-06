Descubre 'Poesía Necia': El primer poemario de Ana Fe disponible en Amazon

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La artista polifacética Ana Fe conocida por la agrupación MarteOvenus y por su historia como compositora y creadora en proyectos musicales y escénicos, presenta una nueva etapa en su carrera: la literatura. Su primer libro de poemas, “Poesía Necia”, inaugura la serie El Anafe Escribe y estará disponible en Amazon a partir del viernes 6 de marzo.

"Poesía Necia" ofrece una voz íntima y directa que recorre territorios emocionales cotidianos: el amor y el desamor, la convivencia, la distancia afectiva y las contradicciones del sentir. Los poemas de Ana Fe se caracterizan por su honestidad y sencillez; más que ornamentación, buscan transparencia emocional y la identificación del lector con experiencias vitales compartidas.

En correspondencia con esa propuesta de sinceridad, la autora ha optado por no incluir una biografía tradicional en el volumen, pues, como declara Ana, su biografía se encuentra contenida en las páginas del propio libro, que además lleva un prólogo escrito por Roger Zayas.

Con Poesía Necia, Ana Fe diversifica su propuesta como artista, como ente creativo, y demuestra que su sensibilidad trasciende el escenario musical para instalarse también en el campo literario. El proyecto “El Anafe Escribe” anuncia, además, la continuidad de una voz que seguirá explorando nuevas formas de expresión.