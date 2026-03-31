El destino ‘de moda’ que pocos conocían y ahora están explotando

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Además de los destinos tradicionales, hay lugares que poco a poco se están ganando la atención de los viajeros. Uno de ellos es Miches, una zona ubicada a más de 100 kilómetros de la capital que, en los últimos años, se ha convertido en uno de los destinos emergentes del turismo dominicano.

Con motivo de la Semana Santa, el periódico HOY consultó a la agencia de viajes Sergemma Travel, que destacó el creciente interés por esta localidad.

“Miches está en el top of mind de los viajeros. A pesar de su distancia, está siendo muy solicitado”, indicó la agencia.

Un paraíso natural en desarrollo

Miches se distingue por su riqueza natural: una combinación de playas vírgenes, montañas, lagunas y una extensa franja de cocotales bañados por aguas turquesa.

Entre sus principales atractivos se encuentra Playa Esmeralda, ideal para disfrutar de atardeceres, así como excursiones acuáticas y actividades al aire libre.

También destaca el Salto de la Jalda, considerado uno de los más altos del Caribe, al que se puede acceder a través de rutas de senderismo que atraviesan paisajes montañosos.

Salto de la Jalda,Fuente externa

De acuerdo con ProMiches, la zona ofrece una amplia variedad de actividades, desde recorridos en bicicleta y caminatas ecológicas hasta contacto directo con la fauna marina, como tortugas y manatíes.

Experiencias únicas

Entre los puntos más visitados se encuentra Montaña Redonda, famosa por sus columpios panorámicos y vistas de 360 grados hacia la costa y la Laguna Limón.

Montaña RedondaFuente externa

Asimismo, los visitantes pueden explorar las pozas naturales de Caño Hondo o adentrarse en el Parque Nacional Los Haitises, conocido por sus manglares, mogotes y cuevas con arte rupestre.

Un destino con potencial

El ministro de Turismo, David Collado, ha resaltado la importancia de destinos como Miches dentro del crecimiento del sector turístico, destacando su potencial para diversificar la oferta más allá de los polos tradicionales.