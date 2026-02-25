DGJP fortalece capacidades técnicas de su personal con Curso de Estadística Descriptiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) a través del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), impartió el Curso Estadística Descriptiva, dirigido especialmente a directores, encargados y coordinadores de la institución.

El evento formativo tuvo como objetivo fortalecer en el personal, las competencias técnicas y mejorar la calidad de análisis de datos en los procesos institucionales, dotando a los mismos de herramientas esenciales para que, puedan analizar estadísticas de forma clara, ordenada y precisa.

Al dar unas palabras de motivación a los colaboradores, el director general de la DGJP, licenciado Juan Rosa, destacó que, este entrenamiento les permitirá aprender a llevar procesos estadísticos, resaltando además la importancia de la capacitación continua como herramienta clave para la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.

El funcionario exhortó a los servidores públicos a aprovechar al máximo los conocimientos adquiridos y aplicarlos en sus respectivas áreas de trabajo, con calidad y justo a tiempo.

“Es fundamental fortalecer la preparación y capacitación continua de nuestros colaboradores, a fin de seguir consolidando los avances alcanzados y mantener los estándares de excelencia que nos han permitido obtener reconocimientos como la Medalla de Plata en el Premio Nacional a la Calidad 2025. Nuestro compromiso es continuar trabajando enfocados en alcanzar la Medalla de Oro” destacó.

De igual manera, el subdirector general, licenciado Felix Almonte, manifestó que, “con esta capacitación podrán mejorar los informes, la comunicación entre las áreas, y que puedan compartir información más acabadas, claras y estén mejor interpretadas.

De su lado, la encargada de la División de Capacitaciones de la DGJP, licenciada Brixeida Arias, indicó que, por primera vez se habilita este curso en la Dirección de Pensiones, considerando que este servirá para fortalecer cada una de las áreas.

El Curso Estadística Descriptiva estuvo impartido por el facilitador del INFOTEP, ingeniero Manuel Emilio Ramos, quien abordó temas fundamentales como la Estadística Descriptiva y Diferencial, Términos y Conceptos Clave, Tipos de Muestreo, Estadísticas de Datos No Agrupados, Medidas de Tendencia Central, Gráficos No Agrupados, entre otros.

La formación realizada los días 23 y 25 de febrero, en el salón de eventos del 4to piso de la institución, estuvo coordinada por la División de Evaluación del Desempeño y Capacitación del Departamento del Recursos Humanos.