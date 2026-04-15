Día Internacional del Bienestar: por qué es clave en tu vida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 15 de abril se conmemora el Día Internacional del Bienestar, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas para fomentar la concientización y acciones a favor de una mejor calidad de vida.

El organismo destaca que el bienestar es clave para proteger la dignidad humana y permitir que las personas desarrollen plenamente su potencial. Además, promoverlo a través de enfoques preventivos, centrados en las personas y basados en estilos de vida saludables, contribuye a salvar vidas, reducir costos sanitarios y prevenir enfermedades.

Bienestar emocional

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas afrontar el estrés de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad.

La entidad subraya que este bienestar tiene un valor fundamental y constituye un derecho humano.

Bienestar físico

Por su parte, Clínicas AuraMed señala que el bienestar físico es esencial para llevar una vida saludable y satisfactoria.

Cuidar el cuerpo, mantener hábitos adecuados y prestar atención a la salud permite mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades.

En ese sentido, una alimentación equilibrada y variada, rica en nutrientes y vitaminas, es clave para mantener el organismo en buenas condiciones. Este tipo de hábitos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las afecciones cardiovasculares.