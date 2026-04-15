RD logra tres bronce en Iberoamericano de Boliche

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Los atletas dominicanos comenzaron con buen pie en la primera jornada al conquistar tres preseas de bronce en el XIV Torneo Iberoamericano de Boliche, gracias a las destacadas actuaciones de Wascar Cavallo, Aumí Guerra y la juvenil Letizia Santos, en sus respectivas categorías del evento individual, que se celebra en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, con la participación de 130 jugadores, representando a 12 naciones.

En la categoría de adultos masculino, Cavallo subió al podio tras una sólida actuación de 225.5 pines en seis juegos. El bolichero dominicano totalizó 1,353 pines derribados, solo superado por el argentino Lucas Legnani, con promedió 238.5 para quedarse con la medalla de oro, y por Marvin León (Guatemala), con 236.17, quien obtuvo la plata.

Guerra en femenino

Aumí Guerra registró juegos de 256 y 259 en su serie de seis juegos, para finalizar con un promedio de 215.33 y quedarse con la medalla de bronce, demostrando su calidad y veteranía ante rivales del más alto nivel en Iberoamérica.

La colombiana María Bohr se adjudicó la medalla de oro tras promediar 237 pines, con un juego alto de 267, mientras que la plata fue para la venezolana Karen Marcano, quien terminó con media de 223.

Santos en juvenil

La juvenil Letizia Santos aportó la tercera medalla de bronce al país al derribar 1,174 pines en seis juegos, para un promedio de 195.67, quedando a un solo pin de la costarricense Elena Weinstock, quien finalizó con 1,175 pines (195.83 de promedio).

El oro fue para Stefany Salazar, de Guatemala, con 1,207 pines derribados y un promedio de 201.17.

El evento, que se celebra en el Sebelén Bowling Center, reúne a más de 130 atletas de 12 países y sirve como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con estas tres medallas de bronce, la delegación dominicana reafirma su presencia en el torneo y continúa acumulando experiencia de cara a su compromiso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al finalizar la jornada de tres categorías se llevó a cabo la premiación encabezada por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, quien resaltó la calidad de los jugadores que participan, felicitando a los integrantes de cada delegación que subió al podio.

“Quiero felicitar a los bolicheros dominicanos pues siempre ocupan un lugar en el podio en los eventos internacionales”, apuntó Sebelén.

Además la leyenda del boliche participó en la premiación a los ganadores de medallas

Las actividades del evento continúan hoy, además se llevarán a cabo premiaciones.