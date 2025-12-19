Día Internacional del Emo: ¿Qué es y por qué se celebra?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 19 de diciembre se celebra el Día Internacional del Emo, dedicada a un movimiento subcultural y musical fuera de lo común.

Este fenómeno cuenta con miles de fanáticos y seguidores en todo el mundo, los cuales se sienten plenamente identificados con su género musical y forma de vestir, generando un marcado sentido de pertenencia.

El término Emo, también conocido como Emocore (etmología del inglés «emotional hardcore») es un estilo de música rock con un gran énfasis en la expresión emocional, reflejado en las letras confesionales de sus canciones, según informa un portal de días de efemérides.

Es un movimiento que se originó del estilo del Post-Hardcore, el cual era conocido a mediados de la década de 1980 como Hardcore Emocional o Emocore.

Presenta algunos elementos característicos y códigos de vestimenta específicos: ropa de color negro, jeans ajustados, camisetas ajustadas con nombres de bandas conocidas, cinturones tachonados.

En lo concerniente a la apariencia personal y estética de las personas que conforman este movimiento se destaca el cabello liso, color negro azabache y con flequillo largo, ojos marcados con lápiz negro, uso de cadenas y otros accesorios.

Sin un origen oficial, el 19 de diciembre fue ganando peso entre comunidades emo que lo asumieron como una jornada para recordar su música, estética y sensibilidad emocional.

Origen del Día del Emo



No se tiene alguna referencia específica, acerca del origen de la celebración de este día internacional. Se estima que este día ha sido creado por fanáticos en la década del año 2000, celebrándolo cada 19 de diciembre.