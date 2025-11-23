Las palabras que cambiaron el mundo: del “guerra” de Putin al “sueño” de Martin Luther King

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La palabra es la unidad mínima de la sintaxis, pero también la más poderosa. Un simple “sí” o un “no” puede destruir naciones o transformar potencias.

Lo que a veces parece insignificante -una pequeña palabra- es, en realidad, lo que mueve al mundo. Es el canal de la comunicación, el puente que puede mitigar o encender guerras, el límite entre democracia y autoritarismo, entre lo que profesamos como amor o lo que hiere.

Bien lo decía Mark Twain: “La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga”.

Hoy, en el Día Mundial de la Palabra, presentamos un listado de palabras que han cambiado al mundo.

Guerra

Cuando el presidente ruso Vladímir Putin dejó de referirse a la invasión de Ucrania en 2022 como “operación militar especial” y comenzó a llamarla “guerra”, la narrativa global cambió. Desde entonces, miles han muerto, víctimas también de esas cinco letras cargadas de oscuridad.

Atentado

El 11 de septiembre de 2001, el mundo escuchó la palabra “atentado” con un peso nunca imaginado. Los ataques contra las Torres Gemelas dejaron casi 3,000 muertos y transformaron para siempre las políticas antiterroristas de Estados Unidos y del planeta, recuerda el FBI.

Internet

Esta palabra conectó al mundo e hizo realidad la profecía de Marshall McLuhan: somos una aldea global. Según Marketing e Commerce, el término “Internet” se utilizó por primera vez en 1974 en un documento académico titulado A Protocol for Packet Network Intercommunication. Desde entonces, ha cambiado la economía, la cultura y la forma en que vivimos.

Pero no todas las palabras han nacido del caos. Otras han sido luz:

Paz

Una palabra breve, pero inmensa. Martin Luther King Jr. cambió la historia de los derechos civiles en Estados Unidos guiado por ella y por otra aún más poderosa: sueño. Su discurso “I Have a Dream” convirtió esa palabra --tan personal, tan íntima- en una fuerza capaz de mover generaciones.

Porque sí: las palabras pueden destruir, pero también pueden sanar, unir, inspirar y transformar.

Hoy celebramos ese poder. y a ti, ¿Qué palabra te defie?