Día Mundial del Asma: ¿Qué es y cómo puede controlarse a tiempo?

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El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan, se inflaman y pueden producir mucosidad en exceso. Esto puede dificultar la respiración y provocar tos, un silbido al exhalar y falta de aire.

Debido al complicado estado de la afección, el Ministerio de Salud Pública reveló algunas informaciones claves sobre esta condición de salud y su tratamiento a largo plazo.

¿Qué es el asma?

El asma es una afección que provoca inflamación, estrechamiento y acumulación de mucosidad en las vías respiratorias. Esto puede dificultar la respiración o causar otros síntomas, como opresión en el pecho, tos y sibilancias.

Entre los desencadenantes comunes del asma se incluyen las alergias (como a las mascotas o al polen), el humo, el frío, el ejercicio, los olores fuertes y el estrés.

Los ataques de asma pueden ser mortales si no se tratan.

El asma no tiene cura, pero sus síntomas se pueden controlar.

Síntomas

Los síntomas del asma incluyen:

- Dificultad para respirar.

- Silbidos en el pecho.

- Tos frecuente (especialmente de noche).

- Sensación de opresión en el pecho.

Factores

El asma alérgica es causada por alérgenos. Los alérgenos son sustancias que provocan una reacción alérgica. Entre ellos se incluyen:

- Ácaros del polvo

- Moho

- Mascotas

- Polen de césped, árboles y maleza

- Cambios en el clima

¿Cuál es la mejor manera de controlar el asma?

La mejor manera de controlar el asma es evitar los desencadenantes conocidos y usar medicamentos para mantener las vías respiratorias abiertas. Su médico podría recetarle:

- Inhaladores de mantenimiento: Estos suelen contener esteroides inhalados que reducen la inflamación. A veces, se combinan con diferentes tipos de broncodilatadores (medicamentos que abren las vías respiratorias).

- Inhalador de rescate: Los inhaladores de rescate de acción rápida pueden ayudar durante un ataque de asma. Contienen un broncodilatador que abre rápidamente las vías respiratorias, como el albuterol.

- Busque atención médica de emergencia: Los ataques de asma graves pueden ser potencialmente mortales. Consulte con su médico para determinar qué hacer cuando sus signos y síntomas empeoren y cuándo necesite tratamiento de emergencia.