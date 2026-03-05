Día Mundial de la Eficiencia Energética: qué significa y por qué es importante para el futuro del planeta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cada 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de utilizar la energía de manera responsable y reducir el impacto ambiental.

Organismos internacionales señalan que mejorar la eficiencia energética no solo contribuye a combatir el cambio climático, sino que también puede generar beneficios económicos y sociales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Iniciativa Financiera sostiene que optimizar el uso de la energía en sectores como la industria, los edificios y el transporte permite reducir los gastos operativos, disminuir el impacto ambiental y fortalecer economías más resilientes.

Además, indica que estas prácticas pueden generar empleos locales, impulsar la innovación, mejorar la competitividad de las empresas y contribuir a una mejor calidad del aire.

Energía y salud

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que los servicios energéticos también son fundamentales para la salud pública.

Desde el funcionamiento de hospitales hasta el suministro de agua potable y los sistemas de comunicación, la energía permite mantener servicios esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y enfrentar emergencias sanitarias.

¿Qué es la eficiencia energética?

El grupo empresarial global BBVA explica que la eficiencia energética consiste en obtener la energía necesaria para el desarrollo de la vida y la economía utilizando menos recursos.

Una de las alternativas más recomendadas es que esa energía provenga de fuentes limpias, sostenibles y no contaminantes.

Según esta entidad, la idea de aprovechar mejor la energía no es nueva. Desde los primeros humanos que utilizaron el fuego, las personas han buscado optimizar los recursos disponibles para evitar desperdiciarlos, algo que hoy se conoce como eficiencia energética.

¿Qué se puede hacer para mejorarla?

De acuerdo con la ONU, existen acciones que pueden aplicar gobiernos, empresas y ciudadanos para avanzar hacia un sistema energético más sostenible.

A nivel de países, se recomienda invertir en energías renovables, promover prácticas de eficiencia energética y desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía limpia.

Las empresas, por su parte, pueden comprometerse a utilizar electricidad proveniente de fuentes renovables y adoptar medidas que reduzcan su consumo energético.

Los inversores pueden apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles mediante financiamiento a proyectos energéticos responsables.

En la vida cotidiana, también existen acciones simples que pueden ayudar, como apagar completamente los electrodomésticos cuando no se utilicen, usar regletas para evitar el consumo innecesario de electricidad o optar por caminar, usar bicicleta o transporte público para reducir las emisiones de carbono.