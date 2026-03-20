Día Mundial del Gorrión: El pequeño pájaro que desaparece sin que muchos lo noten

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El 20 de marzo es el Día Mundial del Gorrión (World Sparrow Day), una iniciativa de la Nature Forever Society de la India y otras organizaciones conservacionistas de todo el mundo, con el objetivo de llamar la atención sobre el importante declive de la especie.

El gorrión es un ave bastante común que puedes encontrar en casi cualquier ciudad del mundo.

Es principalmente granívoro, es decir, se alimenta sobre todo de semillas. También consumen insectos y otros invertebrados, sobre todo durante la época de cría, cuando necesitan proteínas para alimentar a sus crías.

GorriónFoto de internet

¿Te has fijado en que cada vez hay menos ?

Puede parecer que los gorriones no están en peligro, pero la realidad es que en todas partes del mundo esta especie está viéndose amenazada por nuestras acciones.

Y su número está decreciendo con extrema rapidez.

De hecho, en España en el 2025 los expertos alertaron que las poblaciones han mermado hasta en un 70%.