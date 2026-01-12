La depresión: el trastorno silencioso que puede tener un desenlace mortal

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La depresión es un trastorno de salud mental que debe ser diagnosticado por especialistas y no debe confundirse con la simple sensación de tristeza. Se mide en función del tiempo y la frecuencia de los síntomas en el paciente, y requiere una valoración clínica adecuada.

Entre los signos más frecuentes el psicólogo Marcel Santos menciona, el aislamiento social, el llanto fácil, los intentos de atentar contra la propia vida, la falta de aseo personal, la pérdida de apetito y el desinterés por actividades que antes resultaban placenteras.

También son comunes las alteraciones del ciclo de sueño y la baja autoestima acompañada de una tristeza persistente sin causa aparente.

Psicólogo Marcel Santos

En algunos casos, las personas pueden proyectar una imagen de felicidad en entornos familiares para disimular sus síntomas, lo que dificulta su detección temprana. “La depresión a veces se esconde detrás de una sonrisa”, explica el experto.

El especialista subraya que en el caso de la depresión mayor el abordaje incluye tratamiento farmacológico indicado por un médico psiquiatra, acompañado de terapias psicológicas con un terapeuta especializado. “La combinación de tratamiento médico y terapia psicológica es la clave para la recuperación”, puntualiza.

Un dato relevante es que los pacientes con depresión suelen presentar un aumento de síntomas en invierno, debido a la menor exposición al sol y la consecuente falta de vitamina D. “La falta de luz solar puede intensificar los síntomas depresivos”, añade Santos.

Finalmente, el psicólogo recuerda que la depresión no es un juego, sino una enfermedad que puede ser silenciosa, pasar desapercibida o esconderse a simple vista. “No hay salud sin salud mental”, concluye.