Día Mundial del No Uso de Plaguicidas: conciencia ambiental y salud pública

Cada 3 de diciembre se celebra el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, una fecha establecida por la red internacional PAN (Pesticide Action Network) y más de 400 organizaciones en memoria de la tragedia de Bhopal (India, 1984), donde un escape de gas tóxico en una planta de plaguicidas causó más de 16.000 muertes y afectó a medio millón de personas.

Qué promueve

Concienciar sobre los efectos nocivos de los plaguicidas en la salud humana, como intoxicaciones agudas y enfermedades crónicas.

Visibilizar el impacto ambiental: contaminación de suelos y aguas, pérdida de biodiversidad y afectación de polinizadores.

Impulsar la transición hacia una agricultura sostenible, basada en prácticas agroecológicas y el uso de bioinsumos.

Cómo proteger cultivos sin plaguicidas

Uso de rotación de cultivos para reducir la presencia de plagas.

Aplicación de control biológico, utilizando insectos y microorganismos beneficiosos.

Implementación de barreras físicas y trampas para evitar la propagación de plagas.

Fomento de semillas resistentes y variedades adaptadas a condiciones locales.

Por qué reduce riesgos de salud

Disminuye la exposición de agricultores y consumidores a sustancias tóxicas.

Previene intoxicaciones agudas, que afectan cada año a miles de personas en el mundo.

Reduce la acumulación de químicos en alimentos y en el agua potable.

Contribuye a un entorno más seguro para comunidades rurales y urbanas.

Según organizaciones ambientales, cada año se aplican millones de toneladas de plaguicidas en el mundo, y se estima que miles de personas sufren intoxicaciones graves por su uso indiscriminado. La conmemoración del 3 de diciembre busca ser una señal de alarma para gobiernos, agricultores y consumidores, recordando que existen alternativas viables para producir alimentos sin comprometer la salud ni el medio ambiente.