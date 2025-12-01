Diciembre viene repleto: Estas son las efemérides del mes final del año 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde importantes conmemoraciones históricas y celebraciones culturales hasta natalicios y fallecimientos de figuras clave, el mes de diciembre está repleto de fechas significativas.

Además, este mes se caracteriza por su clima frío en la mayor del país, pues en su última semana empieza de manera oficial el invierno, lo que se refleja en los descensos de la temperatura, así como en los frentes fríos.

A continuación, veamos algunas celebración y días conmemorativos que se llevarán a cabo este mes:

1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y Natalicio del Padre Billini.

2 de diciembre: Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.

3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

5 de diciembre: Día Internacional del Voluntariado y Llegada de Colón a la isla de La Española.

6 de diciembre: Natalicio de Concepción Bona.

7 de diciembre: Día Internacional de la Aviación Civil y Natalicio de la profesora Ercilia Pepín.

9 de diciembre: Día Internacional contra la Corrupción.

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos.

11 de diciembre: Día Internacional de las Montañas.

14 de diciembre: Día Mundial del Mono.

15 de diciembre: Día de la Gastronomía Dominicana.

18 de diciembre: Día Internacional del Migrante.

20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana.

21 de diciembre: Solsticio de invierno.

22 de diciembre: Día del Agente de Tránsito y Vialidad.

24 de diciembre: Nochebuena.

25 de diciembre: Navidad.

28 de diciembre: Día de los Santos Inocentes.

31 de diciembre: Fin de año.