20th Century Studios lanza adelanto oficial de El diablo viste a la moda 2

A casi dos décadas del estreno de la icónica comedia dramática El diablo viste a la moda (2006), 20th Century Studios sorprendió al público este miércoles con el lanzamiento del primer adelanto oficial de su esperada secuela: The Devil Wears Prada 2.

El breve clip de 52 segundos marca el regreso de Meryl Streep (76) y Anne Hathaway (42) en sus recordados papeles de Miranda Priestly y Andy Sachs, respectivamente. El metraje, cargado de lujo, tensión y elegancia, revive la atmósfera sofisticada y afilada que convirtió a la cinta original en un fenómeno cultural.

En la escena revelada, Miranda recibe a Andy con su característico tono cortante: “Tardaste lo suficiente”, mientras Andy responde con una sonrisa enigmática y se coloca unas gafas de sol negras justo antes de que se cierren las puertas del ascensor. El intercambio sugiere que la compleja relación entre ambas protagonistas sigue intacta, aunque los detalles de su reencuentro aún no han sido revelados.

La secuela ha generado gran expectativa entre los fanáticos del cine y la moda, quienes han celebrado el regreso de dos de los personajes más emblemáticos del cine contemporáneo. La película original, basada en la novela de Lauren Weisberger, se convirtió en un clásico instantáneo, destacando por sus actuaciones, vestuario y crítica al mundo editorial de la moda.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial de estreno, el adelanto promete una historia que retomará los conflictos de poder, ambición y redención que marcaron la primera entrega. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la trama, el elenco completo y el equipo creativo detrás de esta nueva entrega.