Las diferentes caras de la depresión, cómo identificarlas

La depresión no siempre se manifiesta como tristeza profunda; a menudo se disfraza de fatiga crónica, irritabilidad o un aislamiento sutil que el paciente justifica por su malestar físico. Frecuentemente, observamos cómo el diagnóstico de una enfermedad terminal o crónica actúa como un interruptor que altera la percepción del futuro, sumergiendo al individuo en un estado de desolación existencial.

Desde un enfoque humanista, entendemos que este trastorno no es solo un desbalance neuroquímico, sino una respuesta al dolor por la pérdida de la salud, la autonomía y el rol social anterior.

Es vital identificar estas “caras” ocultas para intervenir a tiempo, evitando que el desánimo comprometa la adherencia al tratamiento médico y su calidad de vida. El duelo oncológico y la depresión reactiva son comunes, pero requieren de poder hacer el diagnóstico diferencial pertinente a tiempo, por lo que un abordaje interdisciplinario es favorable, permitiendo al paciente una mejor cohesión terapéutica y bienestar general.

Tratamientos

Este acompañamiento facilita encontrar un nuevo sentido de vida dentro de su vulnerabilidad, integrando la enfermedad como parte de su narrativa de vida actual. Bajo la mirada de las nuevas terapias contextuales (tercera generación) se concibe el duelo oncológico y la depresión no como fallos a “curar”, sino como experiencias humanas naturales intensificadas por el cáncer, enfocándose en la aceptación de emociones dolorosas, la atención plena (mindfulness) para estar en el presente sin juzgar, y la reconexión con valores, reduciendo la evitación y mejorando la calidad de vida a pesar del malestar, integrando el sufrimiento en una vida con significado, a diferencia de enfoques más directivos que buscan eliminar síntomas.

La depresión se entiende como un mecanismo adaptativo de ajuste frente a la experiencia; evitar el sufrimiento, irónicamente no resuelve el problema biológico.