El diseño gráfico: presente en todo lo que ves (y entiendes)

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Deslizar en el celular, reconocer una marca por su logo o decidir ver una película por su póster no es casualidad. Detrás de cada uno de esos elementos hay una disciplina que organiza, comunica y conecta: el diseño gráfico.

Cada 27 de abril se conmemora el Día Internacional del Diseño Gráfico, una fecha que busca reconocer su impacto en la vida cotidiana. De acuerdo con la Facultad de Diseño de la Universidad ORT Uruguay, esta celebración también invita a reflexionar sobre cómo el diseño transforma la manera en que percibimos el mundo.

Lejos de limitarse a lo estético, el diseño gráfico cumple una función clave en la comunicación. Está presente en los logotipos que identifican a las empresas, en las interfaces digitales que usamos a diario y en múltiples formatos que facilitan la comprensión de la información.

Según la Universidad La Salle Laguna, su alcance es amplio: señalización, portadas de libros, publicidad, redes sociales, imagen corporativa, exposiciones e incluso espacios como museos forman parte de su campo de acción.

Nada está al azar

En el diseño gráfico, cada elemento tiene una intención. Los colores, por ejemplo, no solo cumplen una función visual, sino que también transmiten emociones y ayudan a fijar mensajes en la memoria.

La teoría del color, explican desde la academia, es fundamental dentro del proceso creativo, ya que permite construir una identidad visual coherente y generar sensaciones específicas en el público.

Así, lo que parece simple -una imagen o un logo- es en realidad el resultado de decisiones estratégicas que buscan comunicar de forma clara y efectiva.