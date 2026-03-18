Donan equipo al hospital Moscoso Puello

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El Centro de Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo, junto a la Fundación Dominicana de Urología (FUNDOURO) donó un uretero renoscopio flexible reusable al hospital Moscoso Puello.

Según dijo el doctor Pablo Mateo, el equipo donado a la residencia de urología del hospital tiene como finalidad aportar a la formación de los nuevos urólogos, así como a los beneficios de los pacientes de bajos recursos económicos, para que puedan acceder a esa tecnología.

Ambas instituciones, consciente de las necesidades del centro procedieron a realizar la donación como parte de su programa de responsabilidad social.

La ureteroscopia flexible

Es una técnica moderna y mínimamente invasiva que ha revolucionado el tratamiento de diversas afecciones del tracto urinario. Es utilizada en urología para examinar y tratar las vías urinarias, especialmente el uréter y los riñones.