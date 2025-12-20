Dos Calles, un sitial para recordar a Salomé Ureña

Publicado por MARIANNE DE TOLENTINO Creado: Actualizado:

Nuestro país dispone, para la cultura, de una red de instituciones, que varía entre dimensiones, disciplinas y producciones artísticas, pero siempre con una valorización de la identidad dominicana. Esta red tiene, impulsada por el Ministerio de Cultura y cada vez más, la meta muy positiva de cubrir el territorio nacional. Ahora bien, todavía se condensa, aparte de Santiago -con el liderazgo del Centro León-, en Santo Domingo y su “ilimitada” ampliación.

Observamos una crecida frecuencia de los centros culturales -según se les suele llamar-, abarcando su apertura múltiples actividades donde el sector privado juega un papel esencial, aunque puede existir una participación conjunta del sector público. Ahora bien, este movimiento se intensifica en el corazón capitaleño y la Ciudad Colonial. Ojalá predominen igualmente una motivación turística y la real atracción de visitantes externos fuera de la seducción climática del país y de sus playas..

Dos Calles, entre la Salomé Ureña y la Hostos

La institución -nueva y flamante para quien escribe- se llama “Dos Calles, Espacio Creativo”.

Nos alegramos de esta denominación y definición, aparentemente modesta, pero etimológicamente ilimitada como “espacio”, y “creativo”o sea abierto a la inventiva, a la imaginación, a los proyectos, sin barreras de objetivos y significado propuesto.

“Dos Calles” a la vez seduce e intriga. A modo de intersección, la casa “une” las calles Salomé Ureña y Hostos, las cuales, en el aspecto vial y urbano, le confieren una localización histórica y secular. Una historia de siglos, que hoy continúa con una remodelación, complicando el acceso y la circulación.

Aunque la historia de la casa “Dos Calles” no es tema nuestro, sino lo que ahora se presenta al público, su trayectoria impresiona a través de siglos de existencia, de evolución, de metamorfosis, de adquisiciones sucesivas.

Desde que accedemos a su puerta y penetramos en el interior,miramos el entorno, el ambiente y ciertos detalles que parecen originales, descubrimos las vigas del techo y los mosaicos del piso: ¡Nos sobrecoge una extraña impresión de perennidad y actualidad!

Finalmente, la Fundación Conexión LilLeón adquirió la mansión hace cinco años. No cabe duda de que le agregará otra historia, eslabonada con la belleza, el talento, la memoria. Lidia León – no podemos olvidar su experiencia y formación de arquitecta- es una creadora “impenitente” y polifacética, que llega a crear estilos de épocas pasadas o a evocarlos, con la disposición de objetos y muebles antiguos.

Lidia León , una creadora

Tampoco nadie ha olvidado su portentosa instalación “Te veo, me veo”, exposición transversal de la Bienal de Venecia (59), pero que estimaron mucho más interesante y acorde con el evento que la exposición colectiva oficial dominicana. Lidia es una instaladora innata.... Al mismo tiempo domina la museografía, y ello se refleja en el conjunto expositivo y decorativo aún de Dos Calles.

Luego, esta artista contemporánea, siempre inmersa en investigación, es una estupenda dibujante tradicional y hasta con autorretratos, lo que explica la importancia conferida a la forma, los contornos y la composición, sin olvidar el contrapunto de la escritura, en la presente colectiva, titulada “Siempre Salomé”, un inicio impactante y muy bien acogido en la programación de artes visuales.

Lidia reunió artistas de primera calidad en diferentes categorías y un equipo ejemplar de colaboradores para la curaduría y el montaje. Desarrollaremos esta parte en nuestro segundo artículo. El homenaje a Salomé Ureña de Henríquez, con motivo del 175 aniversario de su nacimiento es hasta perturbador, comunica la emoción personal de la productora y organizadora principal, y su profunda admiración por una mujer dominicana excepcional, cuyo descubrimiento sigue hoy vigente.

Ahora bien, no queremos guardar el silencio ante el maravilloso concierto del Coro de Cámara Atempo, de la Fundación Sinfonía, que Lidia León brindó generosamente. Once voces femeninas y masculinas, perfectamente acopladas y de un alto nivel de calidad, interpretaron diez canciones de Navidad, famosas en su mayoría.

El rigor de la dirección, transmitiendo un obvio estímulo personal, la respuesta tan expresiva de los cantantes, el sentimiento, real y sacro, que supieron comunicar, deleitaron a los oyentes y les hicieron compartir el encanto de melodías tradicionales. “La Primera Navidad” tal vez alcanzó el climax del lirismo sonoro. ¡Más que solamente un placer causó gran emoción, y no se pudo evitar algunas lágrimas de felicidad!

Coda

Que nos permitan finalizar nuestro texto con palabras de Lidia León: “Dos Calles, Espacio Creativo, es un lugar abierto al diálogo, entre arte, comunidad y memoria”. (continuará).