Eclipse solar total: La maravilla que transformará el cielo en 2026

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Durante el atardecer del próximo miércoles 12 de agosto el día se hará noche, las estrellas podrán observarse y la corona solar, un halo de gas incandescente, se hará visible. Sucederá durante un eclipse solar total, que sumergirá a determinadas zonas de la península Ibérica en una oscuridad total. Y es solo el comienzo: en 2027 y 2028 las franjas de otros dos eclipses solares también atravesarán España.

“Un eclipse solar es una danza entre tres objetos, la Tierra, la Luna y el Sol [que ocurre] cuando el satélite pasa por delante de la estrella y tapa por completo el disco solar”. Así describe este fenómeno astronómico a EFE Nacho Pérez, coordinador del centro de difusión astronómica Galáctica y físico cuántico.

Además, para que suceda, deben concurrir unas condiciones muy específicas: “Una alineación prácticamente exacta entre Sol, Luna y Tierra, nuestro satélite debe estar en fase de luna nueva y ‘a la altura justa’ para que tape el Sol”, apunta Miguel Querejeta, astrofísico e investigador del Real Observatorio de Madrid.

Dónde disfrutar del eclipse.

El eclipse total del 12 de agosto comenzará a las 17.34 horas (Hora Central Europea) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 en el océano Atlántico, con una duración de 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media). Su franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el oeste de Islandia, cruzará el Atlántico y avanzará por aproximadamente el 40% del territorio de la España continental y balear de oeste a este.

En las zonas fuera de la franja de totalidad del eclipse, el fenómeno también podrá disfrutarse, pero de forma parcial. Es decir, “solo una parte del Sol será ocultada por la Luna”, explica el astrofísico del Real Observatorio de Madrid.

En América del Norte, especialmente para quienes viven en Estados Unidos, se espera un eclipse parcial muy limitado geográficamente.

Solo será visible desde lugares muy septentrionales como Alaska, donde comenzará alrededor de las 7.34 am (horario de verano de Alaska) y en el extremo norte de algunos estados como Nueva York, Maine, New Hampshire, Dakota del Norte o Vermont, con el sol muy bajo en el horizonte, cerca del atardecer.

En América Central y América del Sur el eclipse del 12 de agosto de 2026 no será visible.

La alternativa, si no hay posibilidad de estar en la zona de visibilidad parcial o total, es buscar transmisiones en línea de observatorios o de la NASA, que cubren estos fenómenos astronómicos.