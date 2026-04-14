La escritora Consuelo Hernández está en el país

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Con el auspicio de la Fundación Espacios Culturales, la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, la escritora Consuelo Hernández, profesora en American University (Washington D.C.), desarrollará una agenda académica y literaria en el país.

Calendario

Entre las actividades principales se destaca la conferencia “Álvaro Mutis: Estética del deterioro”, esta fue ayer lunes, en el Paraninfo de Humanidades, coordinada por Ibeth Guzmán, con presentación de César Zapata y presidida por el decano Gerardo Roa.

Hoy, martes, se realizará la puesta en circulación del libro “Mateo Morrison: Amor que se derrama”, en el Salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, a las 10:00 de la mañana, con la participación de Rafael Peralta

Romero y Plinio Chahín.

La autora, reconocida internacionalmente, también sostendrá encuentros con jóvenes escritores y participará en actividades académicas vinculadas a la poesía.

Su visita reafirma los lazos culturales y académicos entre instituciones nacionales e internacionales, promoviendo el intercambio de ideas y el fortalecimiento del quehacer literario en la República Dominicana.

Es importante destacar que las actividades son abiertas al público.