Estudiantes en “Piloto por un Día”

Durante la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una aerolínea y explorar las distintas profesiones que hacen posible una operación aérea segura y eficiente

Grupo de participantes.

Con el objetivo de motivar a la niñez dominicana a interesarse en áreas vinculadas a la aviación y el sector aeronáutico, Arajet realizó una nueva edición de su programa educativo “Piloto por un Día”, en esta ocasión junto a los niños del

Instituto Ángeles Custodios.

Durante la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una aerolínea y explorar las distintas profesiones que hacen posible una operación aérea segura y eficiente, como pilotos, tripulantes de cabina, técnicos aeronáuticos, ingenieros, de operaciones...

