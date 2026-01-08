Estudiantes en “Piloto por un Día”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de motivar a la niñez dominicana a interesarse en áreas vinculadas a la aviación y el sector aeronáutico, Arajet realizó una nueva edición de su programa educativo “Piloto por un Día”, en esta ocasión junto a los niños del

Instituto Ángeles Custodios.

Durante la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una aerolínea y explorar las distintas profesiones que hacen posible una operación aérea segura y eficiente, como pilotos, tripulantes de cabina, técnicos aeronáuticos, ingenieros, de operaciones...