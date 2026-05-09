Euri Cabral pone a circular libro sobre Juan Luis Guerra

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El libro “Juan Luis Guerra, compromiso y poesía” del economista, escritor y comunicador Euri Cabral, fue lanzado a nivel internacional en un acto realizado el pasado viernes 1 de mayo en el pabellón de escritores de España, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Al dirigirse a los presentes, Euri Cabral afirmó que el libro tiene como propósito mostrar la dimensión y trascendencia de Juan Luis como artista, y conocer el proceso vivido por él para asumir a Jesús como su Señor y Salvador. “El libro es la historia de un artista, que estando en los más altos niveles de popularidad, con muchas riquezas, premios y fama, decidió frenarse, , y asumir y seguir a Jesús. Juan Luis es un artista excepcional, que ha sido capaz de “vencer la fama con la fe”, dijo el autor del libro.

Las palabras de presentación del libro estuvieron a cargo del periodista y escritor Alfonso Quiñones, quien afirmó: “Cuando paseas tus ojos por los párrafos del libro, nuevos mundos amanecen en tu corazón…Juan Luis Guerra es un regalo de Dios para el único país que lleva la Biblia en la bandera. Quizo Dios que el comunicador, escritor, productor de televisión y cine, Euri Cabral, fuese el elegido para escribir la historia de un hombre que revolucionó el merengue y la bachata… Euri tiene en este libro, escrito con sencillez y veracidad, una joya de la musicografía dominicana”.