Exaltan el centenario de la heroína Minerva Mirabal

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, depositó hoy 12 de marzo una ofrenda floral como parte de los actos de inicio de la celebración del centenario del nacimiento de la heroína y mártir de la patria, Minerva Mirabal, en la Casa Museo Hermanas Mirabal en Ojo de Agua, Salcedo.

Al destacar la solemnidad celebratoria Uribe destacó que “las fechas, hitos y acontecimientos que en su profundidad y alcance han entretejido la singular epopeya de la dominicanidad están impregnados del compromiso y el sacrificio de mujer traspasando realidades limitantes.

La lucha por la libertad, la democracia y la justicia social como pilares de una sociedad institucional, social y humanamente decente tiene huellas imborrables de mujer; el heroico combate contra la oprobiosa y larga dictadura de Trujillo, estuvo teñido de sangre de mujer; el enfrentamiento al pánico, al terror, a la arrogancia abusadora del régimen tiránico tuvieron fuerza de mujer encarnada en la altísima dignidad y valentía en plenitud de conciencia histórica y sensibilidad personal de Minerva Mirabal, heroína y mártir dominicana, que hoy recordamos en primer plano, al cumplirse el centenario de su natalicio un 12 de marzo de 1926”.

Juan Pablo Uribe junto a los familiares de Minerva Mirabal, deposita una ofrenda floral en el centenario de su nacimiento.

El filósofo manifestó que Minerva fue: “Líder política carismática, abogada, cultora del arte, hija y madre amorosa, junto con el héroe Manolo Tavarez Justo su esposo y un grupo aguerrido de patriotas conformaron el grandioso Movimiento Revolucionario 14 de junio, para organizar y dirigir la resistencia antitrujillista y, además, honrar a los expedicionarios heroicos del 14 de junio de 1959.

En el centenario de su nacimiento para honra de la patria, Minerva es un hermoso ejemplo decoroso; hermoso ejemplo de liderazgo femenino; hermoso ejemplo de amor a su país; hermoso ejemplo de lealtad a ideales éticos supremos; hermoso ejemplo de combate por las causas más nobles y puras del pueblo”.