Excarlet Molina impacta con su historia en “La Nueva Yo”

La joven dominicana Excarlet Molina fue una de las voces destacadas del evento “La Nueva Yo 2025: Se Atreve”, celebrado en el Bronx, NY. Donde compartió su historia de renovación, valores, propósito y firmeza emocionando a cientos de mujeres latinas.

Durante su participación, Excarlet relató cómo llegó a los Estados Unidos con una visión clara de crecimiento, creyendo profundamente en el respeto propio, la disciplina y la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Su testimonio se convirtió en un poderoso recordatorio de que mantener los valores firmes puede abrir puertas incluso en los momentos más difíciles.

“Mis valores y mi familia han sido mi guía. Yo no negocio lo que soy”, expresó Molina con seguridad, provocando un fuerte aplauso entre las asistentes que se identificaron con su honestidad.

Excarlet Molina durante el acto

La comunicadora recordó que su disciplina se debe, en parte, a su deseo de ser un ejemplo para las nuevas generaciones que sueñan con ocupar posiciones relevantes en los medios de comunicación en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad que la llama con cariño “la niña mimada de Nueva York”, un eslogan que el público ha adoptado para referirse a su estilo, su energía y su compromiso.

El evento, organizado por Celinés Toribio, reunió también a figuras como Jatnna Tavárez, Pamela Sued y otras conferencistas que compartieron herramientas de motivación, sanación y liderazgo para mujeres latinas de todas las edades.

Con testimonios tan auténticos como el de Excarlet Molina, “La Nueva Yo 2025: Se Atreve” volvió a consolidarse como un escenario de inspiración, comunidad y transformación para miles de mujeres dentro y fuera de Nueva York.