¿Éxito o fracaso? Los desafíos de ser un emprendedor

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Tomar la decisión de emprender y materializar una idea para hacerla realidad y convertirla en una fuente de ingreso conlleva planificación, inversión, esfuerzo, éxito o fracaso.

Según un estudio realizado por la empresa Alegra en el año 2023, la República Dominicana se posicionó entre los tres países de América Latina con mayor proporción de jóvenes emprendedores.

Durante el marco de la tercera edición de la feria "Turismo y Atracciones" celebrada en la provincia de Samaná, periodista de Hoy Digital, conversó con varios visionarios que decidieron iniciar su propio negocio desde cero.

Dilenny Reynoso, que inició su proyecto de postres saludables “Mezclar y morder” en el año 2025, contó que el mayor reto que atravesó para iniciar fue no saber el camino a donde se dirigía, ya que al no tener experiencia en el mundo del emprendimiento, no contaba con los conocimientos para cómo concretar cada idea.

Mesclar y morder

“Nuestro emprendimiento ha sido de mucho sacrificio y esfuerzo; salíamos de producir de madrugada para tener cada postre listo al día siguiente. Sin embargo, cada día nos deja algo hermoso; interactuar con los clientes y ver su aceptación nos reafirma que tomamos un buen camino; no me veo haciendo otra cosa”, manifestó.

Además, clasifico en tres las claves para poder tener éxito, las cuales son:

1- Poner a Dios sobre todas las cosas.

2-Dedicación y esmero

3- Ser fuerte y no dejarse caer ante las vicisitudes.

También, Debora Devers, que se dedica a la elaboración de productos naturales como aceite de coco, manteca de cacao, entre otros, manifestó que lo más difícil de emprender es la producción e identificar la marca.

Agregó que para triunfar en cada trabajo es ser consistente, aunque no se vean los resultados inmediatos, ya que el tiempo ayudará a posicionarse con el público.

Debora Devers

La historia de Amanda Javier, cuyo emprendimiento consiste en la fabricación de dulces locales, se remonta a su abuela, que vendía desde su casa dulces con yaniqueques para poder sostener a su familia, y tomó la decisión de continuar con la tradición.

Javier relató que uno de los retos de cada proyecto son las pérdidas de materia prima, ya que es una inversión de dinero, esfuerzo y el tiempo que también van a la basura.

Amanda Javier

Además, dijo que la clave para mantener a la clientela satisfecha es mantener la calidad en cada producto e innovar conforme a lo que la gente pida o sugiera.

“Le aconsejo a cada emprendedor que no se desesperen, ir a actividades para darse a conocer y llevarse aprendizaje en vez de pensar en lo monetario”, sugirió.