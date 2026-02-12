Febrero se llena de celebraciones

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Más allá de las demostraciones de afecto, febrero se consolida como uno de los meses más dinámicos para el entretenimiento en República Dominicana, con una cartelera vibrante que contempla propuestas que van desde música romántica tradicional hasta espectáculo sinfónicos, salsa internacional, comedia y otros eventos culturales, tanto en Santo Domingo como fuera de la ciudad.

Mañana viernes, en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Máximo Avilés Blonda, se presenta “La Casa”, de José Antonio Rodríguez, un concierto que mezcla poesía, música y canto. Boletas entre RD$1,730.00 y RD$2,845.00.

Además, el viernes por la noche, el Auditorio Casa San Pablo le abre las puertas a “El Amor Eres Tú”, con Jackeline Estévez y Manuel Jiménez. El concierto, programado para las 8:00 de la noche, promoverá un repertorio romántico en un formato íntimo. Precios oscilan entre RD$1,170.00 y RD$2,290.00.

La nostalgia y el bolero también encuentran espacio los días 13 y 14 de febrero en el Hard Rock Café Santo Domingo con “Dos Voces, Dos Veces para Enamorados”, una propuesta romántica tradicional protagonizada por el cantante dominicano Camboy Estevez y el español Braulio. Boletas disponibles entre RD$2,290.00 y RD$7,880.00.

El 14 de febrero, “Romance a la Luz de las Velas”, con Laura Rivera, eleva el sentimentalismo en el Teatro Lope de Vega, Novocentro, a las 8:30 pm, al combinar el candor de cientos de velas en un mismo escenario. El concierto, en un ambiente bohemio, tiene un costo entre RD$1,450.00 y RD$3,965.00.

En medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el humor se hace presente en el show “3 + 3 Cuquín, Jochy y Boruga”, donde también se estarán presentando Ariel Santana, Carlos Alfredo Fatule y Juan Carlos Pichardo. El show se realizará en Escenario 360. Costo de entrada entre 2 y 3 mil pesos.

Ese mismo día pero fuera de la capital, Marina Puerto Bahia, Samaná, será escenario de “Al Ritmo de la Bahía, Una Bienvenida a las Ballenas”. El evento combina música, gastronomía y la temporada de avistamiento de ballenas, integrando turismo y entretenimiento. Participan Roger Zayas, Adalgisa Pantaleón, Frank Ceara y Maridalia Hernández, bajo la dirección musical de Pengbian Sang. La entrada general tiene un costo de RD$7,500.

La música instrumental también está contemplada en dicha agenda, tendrá su espacio el 19 de febrero en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional con “Di Blasio & Friends 3”, donde Diomary La Mala, Manerra y otros artistas intervendrán en escena. Precios entre 4 mil y pico y 9 mil.

En Santiago, el Estadio Cibao recibirá a Juan Luis Guerra los días 20 y 21 de febrero a las 8:30 de la noche. Los espectáculos, que tienen previsto un recorrido musical de los éxitos de la carrera del cantautor dominicano, se perfilan como los más multitudinarios de febrero. Boletas entre RD$ 2,400 y RD$ 19,200.

El sábado 21 de febrero, el Teatro La Fiesta del Renaissance Jaragua recibirá a Grupo Niche en su gira. Los precios van desde RD$3,405.00 en balcón hasta RD$134,460.00 en Special Guest Mueble (incluye 06 boletas y 30 mil pesos en bebidas Premium), según Uepatikets.

La comedia también tendrá su espacio el 28 de febrero en el mismo Teatro La Fiesta con el humorista George Harris y su show “El Pueblo de Uno”. Precios entre 6 y 10 mil.

Ese misma noche, pero en La Romana, en Anfiteatro Altos de Chavón llega “Yandel Sinfónico”, una propuesta que fusiona música urbana con formato orquestal. Boletas generales están “sold out”. Disponibles, VIP RD$6,500.00 y Front Stage RD$14,500.00”.